Trasladan a reos de Michoacán

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó que se realizó un operativo de traslado de 25 reclusos de Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Michoacán hacia cuatros centros penitenciarios federales, ubicados en Durango, Nayarit, Coahuila y Veracruz.

En conferencia de prensa, resaltó que la permanencia de los reos en penales estatales implicaba riesgos de reagrupamiento criminal, incremento de tensiones internas, posibles motines y actos de presión colectiva.

"Las personas presentaban comportamientos de liderazgo negativo, incitación a desórdenes, vínculos delictivos activos y capacidad económica para corromper personal, además de representar un riesgo para la estabilidad de los centros penitenciarios estatales", aseveró.

García Harfuch explicó que estos traslados, aéreos, fueron llevados a cabo por la Guardia Nacional (GN) y personal de la Secretaría de Seguridad, del Sistema Penitenciario.

Además, de que elementos de la GN, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional también brindaron acompañamiento terrestre, vigilancia, escolta y seguridad perimetral durante los traslados.

"Se contó con un estado de fuerza de 225 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la GN, para llevar a cabo estos trasladados. Estas 25 personas fueron trasladadas vía aérea a cuatro penales federales: al Cefereso de Durango, Nayarit, Coahuila y Veracruz".

Subrayó que ninguno de los trasladados es objetivo de EU para una solicitud de extradición e insistió que generaban inestabilidad en los penales estatales y en un centro penitenciario federal, se evita este tipo de conductas.

Por otra parte, el secretario rechazó que se esté investigando al diputado de Morena Pedro Haces y a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), por su presunta relación con Édgar Rodríguez, "El Limones" -detenido el 10 de diciembre-, supuesto jefe de plaza de la célula delictiva "Los Cabrera" y exsecretario de la confederación en La Laguna.

"La investigación inició por denuncias específicas sobre extorsión que no están vinculadas a ningún sindicato... Es una extorsión directa desde cobrarles a empresarios, agricultores; por agua, además, hay varios delitos que se están investigando, pero ninguno está relacionado como tal con un sindicato o con algún vínculo político. Lo tenemos vinculado con una célula criminal que opera en Durango y Coahuila apodada ´Los Cabrera´", detalló.