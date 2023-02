"Trasnochados" marchan para defender a García Luna, asegura Adán Augusto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL). - El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, dijo que los "trasnochados" que no quieren que se hable de la culpabilidad de Genaro García Luna y de la responsabilidad de Felipe Calderón y sus ligas con el crimen organizado "pues ya se inventaron una marcha disque para defender al INE".

"Pues si el INE ahí está mejor que vayan a marchar y que digan que van a defender a García Luna y que lo hagan así abiertamente", dijo durante la conferencia "Reforma Electoral y Gobernabilidad" en Cajeme, Sonora.

Aseguró que el actual gobierno federal no tiene la intención de desaparecer al INE y este movimiento sí se ha avanzado en materia de organización y transparencia de las elecciones, así como recordó que el presidente López Obrador en 2006 fue quien impulsó el "voto por voto y casilla por casilla" y planteó que no hubiera tanto gasto en publicidad en las campañas.

Ante el gobernador Alfonso Durazo, alcaldes, diputados locales y ciudadanos, arremetió nuevamente contra el presidente del INE, Lorenzo Córdova y dijo que "se va con las alforjas llenas de dinero porque ya trascendió que se va a llevar como fondo de retiro, como liquidación por los servicios prestados un poco más de 8 y medio millones de pesos lo cual es no nada más una desvergüenza sino un insulto para las y los mexicanos. Afortunadamente ya se va ya".

Reiteró su propuesta para que el comité técnico integrado por siete personas emita una convocatoria para elegir a los nuevos cuatro consejeros electorales, entre ellos quien será la o él nuevo presidente del instituto por medio de la insaculación de las cuatro quintetas de aspirantes finales.

"Nosotros no estamos de acuerdo, ni aceptaríamos, ni avalaríamos el que volviera otra vez el reparto del botín y como no hay reparto de botín porque la gente no lo quiere, la gente lo que quiere es que haya ciudadanización en los procesos de selección de quienes van a conducir el proceso electoral dice la constitución que no al haber al no haber acuerdo el comité técnico enviará los nombres de las cuatro quintetas... serán insaculados, esto es será la suerte quien los designe".

Adán Augusto López, dijo que en caso de que la oposición no permita este proceso a través de toma de tribunas o que no se permita el acceso a los diputados, entonces el comité técnico va a mandar esas mismas quintetas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien también estará obligado a insacula, a sortear los nombres para designar a los cuatro nuevos consejeros del INE.