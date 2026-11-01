Tren a Querétaro tiene avance de 32%

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Ciudad de México.- En gira por el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el tren de pasajeros Ciudad de México-Querétaro registra un avance de 32% y que el proyecto forma parte del plan federal para construir cerca de 2 mil 500 kilómetros de vías ferroviarias durante su sexenio, con una inversión estimada de 700 mil mdp.

Durante una supervisión de los trabajos, la Mandataria federal señaló que la obra avanza conforme al programa y cuenta con 90% del derecho de vía. La construcción está a cargo de ingenieros militares de Defensa Nacional.

Explicó que el plan ferroviario contempla también las rutas Ciudad de México-Pachuca y Querétaro-Guadalajara, así como el tren Ciudad de México-Nuevo Laredo, que pasará por San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A estos proyectos se suman el Tren Maya de carga y la conclusión del Corredor Interoceánico.

La Presidenta sostuvo que la recuperación de los trenes de pasajeros permitirá reducir los tiempos de traslado, aliviar la saturación de las carreteras y fortalecer el desarrollo económico de las regiones y generar empleos durante la construcción.

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Andrés Lajous, responsable de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, detalló que el tren recorrerá 230 kilómetros entre la estación Buenavista, en la Ciudad de México, y Querétaro, mediante una vía doble.