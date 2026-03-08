logo pulso
Tren del Istmo, con seguridad privada

Por El Universal

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Tren del Istmo, con seguridad privada

El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec adjudicó el contrato para el servicio de seguridad privada para estaciones y edificios, por el que pagó casi 200 mdp, tras declararse desierta la licitación. 

En la licitación se detalla que la empresa ferroviaria busca que cerca de 470 elementos sean contratados para prevenir, controlar y atender cualquier situación que pudiera poner en riesgo la integridad física de los usuarios y del personal, así como la protección de los bienes materiales y de la infraestructura ferroviaria. "El prestador debe realizar el servicio de vigilancia a las instalaciones en los estados antes mencionados —Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas—, cubriendo 24 horas de vigilancia, de lunes a domingo hasta que sea el término del contrato, cubriendo días festivos e inhábiles, asimismo, deberá realizar algunos servicios a solicitud del supervisor por parte del Ferrocarril

    México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en siete años
    SLP

    El Universal

    En 2025, el Registro Nacional reportó 28,770 mujeres desaparecidas, mientras que los feminicidios siguen sin investigaciones adecuadas.

    SRE reporta evacuación de 629 mexicanos en Medio Oriente
    SLP

    El Universal

    Por condiciones en Irán, la embajada mexicana operará desde Azerbaiyán a partir del lunes próximo.

    Artistas chicanos crean escultura en muro frontera de Tijuana
    SLP

    EFE

    Un grupo de artistas chicanos construyó una escultura en el muro fronterizo de Tijuana para honrar a migrantes que cruzan a EE.UU.

    Manifestantes protestan en Embajada de EU por intervención en Irán
    SLP

    El Universal

    La Embajada de EU emitió una alerta por posibles actos de vandalismo y recomendó precaución a su personal ante las concentraciones.