Tren del Istmo, con seguridad privada
El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec adjudicó el contrato para el servicio de seguridad privada para estaciones y edificios, por el que pagó casi 200 mdp, tras declararse desierta la licitación.
En la licitación se detalla que la empresa ferroviaria busca que cerca de 470 elementos sean contratados para prevenir, controlar y atender cualquier situación que pudiera poner en riesgo la integridad física de los usuarios y del personal, así como la protección de los bienes materiales y de la infraestructura ferroviaria. "El prestador debe realizar el servicio de vigilancia a las instalaciones en los estados antes mencionados —Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas—, cubriendo 24 horas de vigilancia, de lunes a domingo hasta que sea el término del contrato, cubriendo días festivos e inhábiles, asimismo, deberá realizar algunos servicios a solicitud del supervisor por parte del Ferrocarril
