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Tren Interoceánico renueva seguro

Por El Universal

Mayo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Tren Interoceánico renueva seguro

Ciudad de México.- El Tren Interoceánico pagó 11.5 millones de pesos a la aseguradora del gobierno federal Agroasemex por el seguro de pasajeros que viajen este año, y en donde destaca que en caso de muerte colectiva, la suma asegurada por usuario es de 3.1 millones de pesos.

Esto, luego del accidente en diciembre del año pasado en la Línea Z del tramo Coatzacoalcos-Salina Cruz que dejó 14 muertos y más de 100 heridos.

En el contrato EP-13-J3L-013-J3L001-N-13-2026, que se entregó en adjudicación directa a Agroasemex se detalla que por muerte accidental colectiva es por un límite de 10 mil salarios mínimos por pasajero (cerca de 3 millones 150 mil pesos), y por muerte accidental el máximo es de 5 mil salarios mínimos (alrededor de un millón 575 mil pesos).

El seguro de este año también establece que por incapacidad accidental permanente parcial o total se tendrá una suma asegurada por un millón 575 mil pesos y por gastos funerarios será de 234 mil pesos.

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En el oficio de la adjudicación firmado por la Gerencia de Adquisiciones y Obra Pública del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y Agroasemex se señala que la vigencia del seguro comprende del 1 de febrero al 31 de diciembre de este año.

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