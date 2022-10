Tren Maya la obra ferroviaria más importante del mundo, afirma López Obrador

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que actualmente el Tren Maya es la obra ferroviaria más importante del mundo y reiteró su compromiso de que esta obra, con sus mil 550 kilómetros, quedará terminada en diciembre de 2023.

En su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que el proyecto ferroviario avanza en su construcción y recordó las palabras del general Gustavo Vallejo, quien también estuvo a cargo de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), "no hay órdenes en contrario".

"Avanzamos en la construcción del Tren Maya, la obra ferroviaria más importante del mundo en la actualidad. Terminaremos los mil 550 kilómetros en diciembre de 2023. Como diría el ingeniero y general Vallejo: 'No hay órdenes en contrario'", escribió.

En la red social, el mandatario federal difundió una imagen de la supervisión que realizó este domingo en Quintana Roo, en donde estuvo el gobernador Mauricio Vila; Javier May, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y encargado del Tren Maya; el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena); Juan Pablo de Botton Falcón, subsecretario de Egresos de Hacienda (SHCP).

También estuvo María Luis albores, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el empresario Daniel Chávez Morán, supervisor honorífico del Tren Maya; entre otros.

Tras esta reunión, el presidente López Obrador regresó a la Ciudad de México para encabezar mañana lunes la reunión del gabinete de seguridad y posteriormente, la conferencia de prensa en Palacio Nacional.