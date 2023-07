Tren Maya. Ya fueron ensamblados los vagones y se iniciaron pruebas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 17 (EL UNIVERSAL).- Javier May, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), informó que el tramo 3 del Tren Maya registra 152 kilómetros de vía terminada, por lo que solo faltan 7 kilómetros para concluirla en su totalidad.

En la conferencia mañanera de este lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el director de Fonatur informó que en el taller y cochera de Cancún ya fueron ensamblados los cuatro vagones que llegaron en días pasados, además que ya iniciaron pruebas estáticas.

"Se sigue cumpliendo con el programa establecido, de modo que ya dieron inicio las pruebas estáticas que tienen que ver con el sistema neumático, control de puertas, calefacción, ventilación, iluminación, entre otras", destacó May ante López Obrador.

Javier May reiteró que el Tren Maya será inaugurado en diciembre de este año para iniciar "una nueva etapa para el turismo en el país, moderno, sustentable, seguro, con integración de las comunidades y de los pueblos, y con pleno acceso a la grandeza del sureste mexicano".