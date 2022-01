Tres estados retroceden a semáforo naranja por Covid-19; confirman que SLP continúa en verde pese a cifras negativas

El número de estados en semáforo verde por Covid-19 en México bajó de 28 a 19 para el periodo que va del 10 al 23 de enero de 2022, reportó este viernes la Secretaría de Salud.

Tamaulipas, Chihuahua y Baja California Sur pasaron a color naranja. Para dicho periodo, hay 3 estados en naranja, 10 en amarillo, 19 en verde y cero en rojo, en medio de un repunta de casos.

El país lleva varios días registrando alzas importantes en el número de casos que lo ha llevado a estar en niveles similares a los vividos durante la tercera ola de 2021 registrada hacia septiembre de aquel año.

En lo que respecta a San Luis Potosí, se establece que permanecerá en verde, aun cuando los casos se han disparado a más de 500 y 700 en los últimos dos días.

Las autoridades mexicanas, como el caso del Gobierno de CDMX y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), han dicho que este repunte en los contagios no debe ser de preocupación pues si bien los contagios aumentan en cifras importantes no es el caso para las hospitalizaciones ni defunciones.

A diferencia de otros momentos de la pandemia de Covid-19, hasta no se registrado cierre de actividades económicas y de ocurrir suspensiones o confinamiento, voceros del sector empresarial han dicho que sería catastrófico.

Los contagios no sólo en México sino en el mundo se asociación a la variante ómicron del Covid-19 que ha resultado de una transmisión más efectiva que sus antecesoras.