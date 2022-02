Tres municipios del Edomex van contra acosadores

HUIXQUILUCAN, Méx., febrero 10 (EL UNIVERSAL).- "¡Esa de rojo!", "¡presta mi reina!", "¡mamacita!" son frases de acoso y hostigamiento callejero que ya se castigan en Huixquilucan con arresto hasta de 36 horas y una multa que puede llegar a 4 mil 811 pesos, para garantizar una vida libre de violencia para niñas, adolescentes y mujeres.

El Bando Municipal, que entró en vigor el 5 de febrero pasado, por primera vez establece sanciones contra los agresores. En el capítulo III "De las faltas, infracciones y sanciones" fue adicionada la fracción XXXI, en el artículo 171, para imponer una sanción administrativa para quien cometa acoso u hostigamiento callejero, cuyo monto está contemplado en el capítulo IV de la Imposición de Sanciones.

Ese capítulo señala una multa de hasta 50 UMAs —4 mil 811 pesos— y arresto administrativo inconmutable de 24 y hasta 36 horas, en caso de una tercera infracción, el responsable será puesto a disposición del Ministerio Público. A partir del 5 de febrero, además de Huixquilucan, Tlalnepantla y Naucalpan sancionan a los agresores, aunque autoridades naucalpenses señalaron que el acoso es un delito sancionado por el Ministerio Público, por lo que en artículos específicos del bando estipulan que los acosadores pueden ser detenidos y trasladados a la oficialía calificadora.

En Naucalpan, el artículo 167 del Bando Municipal, en su apartado II y III dice que se sancionará a quien trate de forma violenta a otra persona y a los actos individuales o colectivos que trasgredan los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

"Propiciando su degradación, discriminación o exclusión en el ámbito público como son piropos, silbidos o comentarios sexuales directos o indirectos al cuerpo de otra persona", por lo que el agresor será remitido ante el oficial calificador, quien podría multarlos con una a 50 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), es decir, de 96.22 pesos a 4 mil 811 pesos.

En el ayuntamiento de Tlalnepantla, el bando establece sanciones administrativas para quienes molesten, agredan o acosen en cualquiera de sus formas a las mujeres en espacios comunes y transporte público. En su artículo 19 puntualiza que el acoso callejero son piropos, miradas insistentes, silbidos o comentarios no deseados emitidos en espacios públicos y en el transporte.



Vivencias

"Cuando sentí que mi falda quedó húmeda en un recargón que me dio un sujeto bajo el pretexto de que el camión iba lleno, sentí asco, enojo y mucha, mucha impotencia al darme cuenta de que el hombre había descargado su semen sobre mi ropa", relató indignada Sol, una joven de San Bartolito en Huixquilucan.

Gaby enfrentó a un sujeto al que sorprendió grabando con su celular bajo su falda cuando viajaba a la FES Acatlán en Naucalpan, donde estudiaba. Ellas, como muchas otras mujeres, han sufrido agresiones y acoso en la vía pública o transporte público, pero no vieron ningún castigo para sus agresores.

En el Estado de México, en el último año se recibieron 647 llamadas de emergencia al 911 relacionadas con acoso u hostigamiento sexual, especialmente de mujeres que fueron asediadas reiteradamente, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su corte de enero a diciembre de 2021.

Los nuevos Bandos Municipales fueron colocados al exterior de los palacios municipales y en espacios públicos de diversas comunidades mexiquenses en cada uno de los 125 ayuntamientos del Estado de México.