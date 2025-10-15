Tribunal Electoral desestima queja sobre paridad en gubernatura de Nuevo León

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Sala Superior del Tribunal Electoral rechazó pronunciarse sobre acciones afirmativas para garantizar la paridad en la elección de la gubernatura de Nuevo León, para que se postulen únicamente mujeres.

Por cuatro votos a favor y dos en contra, se desechó la queja ya que la promovente se desistió de la impugnación, por lo que determinaron no entrar al análisis de fondo.

Integrantes de la Asociación Civil Fundación Duque realizaron consultas al Instituto Electoral de Nuevo León para implementar acciones afirmativas para privilegiar las candidaturas de mujeres para la gubernatura del estado y ayuntamientos en las elecciones de 2027.

Al respecto, el instituto local señaló que las acciones afirmativas corresponden al congreso de la entidad.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón consideró que no procede el desistimiento de la integrante de la asociación civil, ya que se trata de un tema de interés público, no de una petición personal.

Además, sostuvo que los partidos políticos sí tienen interés en este asunto porque les afecta directamente, por lo que no debieron desecharse sus demandas.

"Al tratarse de un tema de interés público, la paridad, vinculado con la representación paritaria en las gubernaturas, estimo que este asunto debe ser admitido y analizado bajo un interés amplio del interés legítimo, privilegiando el acceso efectivo a la justicia y negando la posibilidad de desistimiento de una persona que además ejerció un derecho de petición con un propósito colectivo, la igualdad sustantiva de las mujeres en el acceso a los cargos públicos", expuso.

El magistrado Felipe Fuentes, ponente del asunto, explicó que el problema jurídico no radica en determinar si el instituto electoral local puede emitir acciones para regular la paridad de género, sino resolver si hubo exhaustividad del tribunal local.

"En este momento procesal y como está planteada la controversia, el único efecto de nuestra decisión incidiría únicamente en determinar si la resolución del tribunal local respetó los principios de exhaustividad y congruencia", apuntó.

"Tampoco se advierte que busquen la implementación en sede administrativa de reglas en el marco de paridad de género lo cual, en todo caso, sí podría actualizar su interés jurídico", dijo.