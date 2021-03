Tribunal en Rumania ordena aprehensión de presunto líder de la Banda de la Riviera Maya

Un tribunal en Bucarest emitió una orden de aprehensión contra Florian Tudor, alias El Tiburón y señalado como presunto líder de la Banda de la Riviera Maya, informó un medio rumano.

De acuerdo con la televisora Observator, el tribunal aceptó la solicitud de arresto preventivo emitida por la Dirección de Investigación del Crimen Organizado y Terrorismo (DIICOT) contra Tudor, quien se encuentra en México.

En Rumania, Tudor está acusado de tres delitos: intento de asesinato, chantaje y constitución de una red de delincuencia organizada.

El viernes pasado, seis de sus colaboradores fueron condenados a penas de entre tres y 10 años de prisión por esos mismos delitos, reveló el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP).

La banda, señaló una corte rumana, alteró hasta 100 cajeros automáticos en la Riviera Maya, en Cancún, así como en Sayulita, Puerto Vallarta, y Tijuana, para poder robar datos de tarjetas de crédito de turistas y retirar dinero de sus cuentas.

La corte también incluyó en la acusación a Tudor, pero estaba pendiente la orden de arresto en ausencia.

Observator habló con Tudor, quien aseguró que no le asustaba la orden emitida en Rumania. "No me provoca ningún sentimiento".

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) señala que esta banda de defraudadores ha obtenido más de mil 200 millones de pesos con la alteración de cajeros automáticos, y congeló las cuentas de Tudor, quien presentó un amparo.

El tribunal de Bucarest determinó orden de prisión preventiva contra Tudor "por un periodo de 30 días a partir de la ejecución de la orden"; sin embargo, primero tendría que lograr su captura y establecer en qué condiciones podrá México enviarlo a Rumania.