Tribunal estatal electoral confirma triunfo de Evelyn Salgado

El Tribunal Electoral del Estado (TEE) desechó la impugnación que presentaron el PRI y el PRD de la elección a la gubernatura de Guerrero y ratificó el triunfo de la morenista, Evelyn Salgado Pineda. En una sesión virtual este martes por unanimidad los magistrados declararon infundado el recurso de impugnación que presentó el PRI y el PRD. PUBLICIDAD El recurso de impugnación tenía tres argumentos esenciales.

Uno: la intromisión en el proceso electoral en Guerrero del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; dos: la inelegibilidad de Evelyn Salgado como candidata de Morena a la gubernatura y, tres: la actuación "parcial" del Instituto Electoral Participación Ciudadana (IEPC) en beneficio de la candidata morenista.

En la sesión los magistrados afirmaron que las pruebas que presentó el PRI y el PRD sobre la intromisión de López Obrador fueron insuficientes. Como pruebas presentaron videos de las mañaneras donde hizo comentarios sobre la elección en Guerrero. Sin embargo, los magistrados afirmaron que no hubo certeza de que esas visualizaciones fueron vistas por guerrerenses o por posibles votantes.

Los magistrados aceptaron que el Presidente en varias conferencias se refirió al proceso electoral de Guerrero, sin embargo, atajaron, fueron en respuesta a preguntas de reporteros. También rechazaron que López Obrador haya promovido programas sociales de su gobierno. El PRI y el PRD en uno de los argumentos alegaron la inelegibilidad de Evelyn Salgado por no haber participado en el proceso interno de Morena, donde fue seleccionado como candidato, su padre, el senador Félix Salgado Macedonio.

Sin embargo a 15 días de haber iniciado su campaña, el Instituto Nacional Electoral (INE) canceló su registro por no haber presentado su informe de gastos de precampaña. En sustitución, Morena nombró a Evelyn Salgado como abanderada. Este argumento, también lo rechazaron los magistrados. Los priistas y perredistas acusaron al IEPC de haber actuado de manera parcial en este proceso electoral, lo cual benefició a la candidata de Morena.

Además de la falta de certeza que ofreció al haber cerrado el Programa de Resultado Electorales Preliminares (PREP) con apenas el 38.4 por ciento de los resultados contabilizados. Según los integrantes de la alianza PRI-PRD esto generó incertidumbre en los resultados y el IPEC perdió legitimidad. De acuerdo al cómputo distrital, Evelyn Salgado obtuvo 643 mil 814 votos, mientras que Moreno Arcos, 580 mil 971. La diferencia fue de 62 mil 137 votos.

Tras la resolución de los magistrados, el gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció por primera vez a Evelyn Salgado como la gobernadora electa y mostró su "disposición" para tener un primer acercamiento para iniciar el proceso de entrega-recepción. La resolución y el reconocimiento del gobernador se dieron un día después de que concluyó una gira de cuatro días por Guerrero de López Obrador.