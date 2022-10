Tribunal revoca suspensión que frenaba adhesión de GN a Sedena

A-AA+

El Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en el estado de Guanajuato revocó la suspensión provisional que frenaba la entrada en vigor del decreto que ordena incorporar la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La semana pasada el Juzgado Noveno de Distrito, concedió a la organización Uniendo Caminos México una suspensión provisional contra el decreto avalado en septiembre por los diputados y senadores para que la corporación esté a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Por unanimidad, los magistrados declararon fundado el recurso de la Secretaría de la Defensa Nacional y revocaron al considerar que el quejoso, no tiene interés legítimo para solicitar la suspensión de la entrada en vigor del decreto reclamado.

"De ninguna manera se acredita que con esa transferencia se ponga en riesgo la esfera jurídica del quejoso", señaló el magistrado Gerardo Mendoza.

"El interés jurídico del quejoso no llegó a un medio de convicción más allá del carácter de defensor de derechos humanos con el que se ostentó, este tribunal colegiado advierte que esa autodeterminación como defensor de derechos humanos, tal como lo hace valer la autoridad recurrente es insuficiente para conceder la suspensión provisional solicitada en tanto el quejoso no acreditó ni siquiera de manera indiciaria un agravio diferenciado que genere un daño inminente o irreparable".

Organizaciones alistan recurso de revisión. Tras la revocación, organizaciones de la sociedad civil manifestaron que interpondrán un recurso de revisión.

El 13 de octubre, la jueza Novena de Distrito en Irapuato, Karla Macías otorgó a Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos México (UCMéxico), Unión Cívica 1 país, Firma Jurídica AC&AC A Asociados, Tojil, EeK, y ciudadanos, la primera suspensión provisional en los 53 juicios de amparo colectivos que interpusieron con el fin de que se declarara inconstitucional a nivel nacional el traspaso de la GN al Ejército.

El 26 de septiembre, los organismos recurrieron a la protección de la justicia contra la medida recién entrada en vigor.

Joan Ochoa, vocero de la organización UCMéxico, comentó que interpondrán el recurso de revisión.

Esto luego que los magistrados coincidieron que Ángel Castro, activista de derechos humanos quien promovió el amparo no cuenta con interés jurídico o legítimo para solicitar la suspensión de la reforma.

El mes pasado, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron dicho decreto publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.

Las organizaciones sociales han manifestado que se mantendrán luchando jurídicamente desde la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, promovida en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, y los acuerdos militares de colaboración de seguridad pública promovidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

También seguirán insistiendo que la militarización de la seguridad pública en el país no es la solución, sino que debe de acompañarse las Fuerzas Armadas en conjunto con la Seguridad Pública Civil.