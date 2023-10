Trump advierte que Biden llevará a EU a la Segunda Guerra Mundial

Durante la Cumbre Pray Vote que se realizó el viernes pasado en Washington DC, el expresidente

dio un discurso confuso en el que pareció olvidar que la Segunda Guerra Mundial ya se acabó y que compite con el actual mandatario Joe Biden, no con Barack Obama."Tenemos a un hombre que es totalmente corrupto y el peor presidente en la historia de nuestro país, que está discapacitado mentalmente. Estaríamos muy pronto en la Segunda Guerra Mundial si vamos a depender de este hombre", dijo Trump a la multitud, aunque la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar entre 1939 y 1945.De 77 años, Trump siguió con un mensaje que confundió a los presentes. Alegó que si Biden es reelecto, "nunca habrá una guerra como esta. Aniquilará todo lo que hay, a todos, aniquilará cada país".En otro momento, parecía como si el contendiente de Trump, quien busca la reelección en las presidenciales de 2024, a pesar de enfrentar numerosos cargos penales, fuera el expresidente Barack Obama (2008-2016), y no Biden."Como saben, el corrupto Joe Biden y la izquierda radical han convertido la justicia en un arma para arrestar al principal contendiente político, uno que encabeza las encuestas por mucho, incluyendo Obam... Les diré qué. Vean a Obama y vean algunas de las cosas que ha hecho. Esto es lo mismo", dijo.La edad de Biden no es el problemaEn momentos en que la edad de Biden y sus constantes pifias son centro de debate en Estados Unidos, Trump señaló en una entrevista con NBC que el problema de Biden no es la edad.Biden, insistió Trump, "no es demasiado viejo" para buscar un segundo mandato, pero inmediatamente agregó: "Creo que es incompetente".Si Biden fuera reelecto en 2024, tendría casi 82 años. Trump tendría 78. Aunque la diferencia es corta, a los estadounidenses les preocupa más la edad del demócrata y tres de cada cuatro creen que no es buena idea que Biden se reelija.