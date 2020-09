Trump minimizó peligrosidad del Covid para no generar pánico, revelan

El presidente estadounidense Donald Trump sabía, semanas antes de que se confirmara en el país la primera muerte por coronavirus, que se trataba de una enfermedad peligrosa, muy contagiosa y mucho más mortal que la gripa estacional, pero aun así la minimizó en público, revela el periodista Bob Woodward en su nuevo libro "Rage".

Woodward, cuyo libro se basa en entrevistas con Trump, señala que durante una reunión de inteligencia del 28 de enero en la Casa Blanca, el asesor de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, le advirtió que la pandemia del coronavirus "será la mayor amenaza a la seguridad nacional que enfrente en su presidencia", de acuerdo con extractos que difunde el diario "The Washington Post".

El 7 de febrero, Trump llamó a Woodward y le dijo que creía que la situación era mucho más grave de lo que decía en público.

"Simplemente respiras y así se transmite. Es algo muy delicado. También es mucho más mortal que la gripe más fuerte. Esto es algo mortal", le dijo.

El libro señala que Trump tenía información muy detallada sobre la amenaza que representaba el virus.

El mandatario le dijo al periodista que el coronavirus era, probablemente, cinco veces "más mortal" que la influenza.

Sin embargo, en público, el discurso de Trump era muy distinto. Insistió, durante mucho tiempo, en que el virus iba "a desaparecer" y que "todo saldría bien".

El 19 de marzo, días después de haber declarado emergencia nacional por el Covid-19, Trump reconoció, en otra llamada con Woodward, que "siempre quise minimizarlo". "Lo sigo minimizando, porque no quiero crear pánico", señaló.

También le dijo, de acuerdo con el recuento del libro, que el trabajo de un presidente es "mantener nuestro país a salvo".

El candidato presidencial demócrata Joe Biden reaccionó a la revelación de que Trump minimizó la pandemia.

El mandatario, acusó el demócrata, "fracasó a propósito en hacer su trabajo. Fue una traición de vida y muerte al pueblo estadounidense".

Biden subrayó que Trump "sabía cuán mortal era el virus, que era mucho más mortal que la influenza. Lo sabía y a propósito lo minimizó. Peor aún, mintió al pueblo estadounidense. A sabiendas, y voluntariamente, mintió sobre la amenaza que representaba para el país por meses".

Trump ha defendido su gestión frente al coronavirus como la mejor del mundo y afirma que si no fuera por su pronta acción, el país estaría mucho peor de lo que se encuentra.

Estados Unidos es la nación más afectada por el coronavirus, con 6 millones 334 mil 158 casos y 189 mil 972 decesos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.?CNN también trae extractos de las conversaciones de las que habla Woodward en el libro, que sale a la venta el 15 de septiembre y en el que también señala la forma en cómo lo veían sus asesores, así como de temas como la diplomacia que empleó con Corea del Norte.