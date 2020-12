Turismo de Quintana Roo rechaza impuesto de 10dls a turistas extranjeros

El sector turístico de Quintana Roo se pronunció en contra del cobro de 10 dólares, que el gobierno del estado propone aplicar a turistas extranjeros que vacacionen en el Caribe Mexicano, al considerar que es "un incentivo para no venir".

Los empresarios advirtieron que esa medida dejaría a los centros turísticos mexicanos fuera del mercado ante sus competidores del Caribe en el momento menos indicado para aumentar la carga impositiva a las y los visitantes.

Como contrapropuesta, la industria pondrá en la mesa que el gobierno del estado absorba el cobro por el Derecho de Saneamiento Ambiental de los municipios -que aportaría unos 600 millones de pesos- y reduzca el costo intocado de la burocracia para obtener los ingresos que requiere. En el Paquete Económico 2021 no se prevé disminución a los salarios de las y los funcionarios públicos ni en el gasto de la Vocería o de las oficinas de representación en la Ciudad de México.

El planteamiento será llevado el martes al Congreso del estado, en la sede alterna designada para sesionar debido a que el recinto oficial se mantiene tomado por colectivas feministas que demandan despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación y la atención a 10 de 54 puntos establecidos en un pliego petitorio para combatir la violencia feminicida.

Dirigentes de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres; de la Asociación de Clubes Vacacionales de Cancún (Acluvac), la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC) y la Asociación de Plazas Comerciales coincidieron en que países del Caribe dan estímulos a empresas turísticas para encarar la crisis económica provocada por el Covid-19 y éstas, facilidades a vacacionistas para viajar.

En contraste, señalaron los organismos, el gobierno mexicano "abandonó al sector turístico" al no ofrecerle apoyo fiscal como prórrogas en pago de impuestos o bonos para sostener la planta productiva. Y el estado, aunque otorgó diferentes descuentos y plazos, "pretende hincarle el diente" a las y los vacacionistas, para hacerse de ingresos que le permitan responder a la demanda de servicios públicos.

Roberto Cintrón, presidente de la hotelería, explicó que para reactivar el turismo en el estado han sacrificado sus tarifas hasta en un 60% sin la ocupación habitual, debido a los necesarios y obligados protocolos sanitarios; sin los ingresos cotidianos, con la carga impositiva federal encima y con los costos adicionales de operación que generan las medidas de sanitización de los inmuebles.

Miriam Cortés, de Acluvac, indicó que el "aprovechamiento por el uso y mantenimiento de servicios destinados a los turistas extranjeros" mediante el que se pretende cobrar 10 dólares (217 pesos) a turistas internacionales que visiten la entidad, se suma a cinco derechos más que ya se cobran al turismo, lo que dejará fuera del mercado a los destinos del Caribe Mexicano ante competidores de la región como República Dominicana y Bahamas, por ejemplo.

Ambos citaron que, actualmente, el turismo internacional paga cinco derechos: el de No residente (DNR), por 558 pesos; el de Servicios Migratorios, por 149 pesos; la Tarifa por Uso de Aeropuerto (TUA), de 461.25 pesos; el Impuesto al Hospedaje (IH) de 660 pesos, y el Saneamiento Ambiental municipal, por 364.84 pesos por noche de estancia, lo que actualmente supera los dos mil 193 pesos.

El monto iguala o supera el costo de un pasaje de avión, lo que desalentará los viajes hacia el Caribe Mexicano, dijeron.

Eduardo Galavíz, de la Asociación de Plazas Comerciales, dijo que además no se ha definido bajo qué figura operará este cobro ni existen las reglas de operación de cómo se cobrará. Tampoco está claro si el pago se hará al ingreso o a la salida del país o en el Aeropuerto, lo cual no sería factible, pues se trata de una zona federal.

Las y los turisteros señalaron que se teme que la pretensión sea que el cobro sea hecho por la industria de hospedaje, para luego enterarlo al gobierno estatal, lo que les obligaría a absorber dentro de sus costos esos 10 dólares ante la imposibilidad de diferenciarlo de la tarifa.

Con molestia, expresaron que se intenta "insultar su inteligencia" al argumentar que los turistas llegan con alto poder adquisitivo, cuando todo el mundo ha sido afectado por la pandemia o que se pretexte que en Baja California ya se aplica un cobro similar, lo cual ya se desmintió. Criticaron que se ponga como ejemplo a Cuba, que cobra 20 dólares de entrada y salid del país, pero no cobra DNR ni Impuesto al Hospedaje o Saneamiento Ambiental.

Cintrón señaló que en 2021 las perspectivas son más positivas en torno a la operación, los viajes y la recaudación, ahora que han surgido vacunas contra el coronavirus, lo que mejorará las condiciones del gobierno y las empresas, por lo que no es oportuno aplicar nuevos impuestos, derechos o aprovechamientos.

Lo es menos aún si se toma en cuenta -subrayó- que el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, respaldará la política de Barack Obama en cuanto a favorecer el desbloqueo comercial de Cuba, que surgiría como un poderoso competidor para el Caribe Mexicano.

El empresario dio a conocer la recepción de cartas de los touroperadores y mayoristas de países como Canadá, Alemania, España y de Latinoamérica, reaccionando negativamente al posible cobro de los 10 dólares, misma situación confirmada por Sergio González Rubiera, de la AMAV.

"Hay destinos como República Dominicana que regalan un seguro y las pruebas de Covid a quienes vayan, entonces nosotros tendríamos hacer lo mismo, no incrementarles la carga impositiva.

"Comprendo bien la preocupación del gobernador (Carlos Joaquín). Entiendo que no tiene recursos y en mucho se debe a que el gobierno federal ha recortado recursos; con este gobierno federal que tenemos no podemos trabajar en absoluto y además parece que hay un rechazo a la industria turística de parte del presidente. Hemos sentido el rechazo, el desprecio desde el día uno que llegó López Obrador y eso ha afectado a la industria turística de todo el país", sostuvo.