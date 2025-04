Denuncia de Abandono a Tzotziles Desplazados en Chenalhó

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., abril 5 (EL UNIVERSAL).- Los 267 tzotziles agrupados en 61 familias que fueron desplazados de la comunidad Tzanembolom, en Chenalhó, Chiapas en julio pasado, denunciaron el abandono institucional, incluida la ayuda humanitaria del actual gobierno.

Las familias dijeron que reclaman la entrega de productos básicos para el sustento diario que no se les proporciona desde noviembre pasado.

Afirmaron que los dejaron abandonados y padecen, mientras que quienes los desplazaron malbaratan sus terrenos, lotes, cafetales y sus hogares están destruidos.

Autoridades de gobierno les dijeron que volvieran al terruño porque en la zona se encuentran la Guardia Nacional y los militares, aunque como lugareños tienen miedo porque no hay garantías de seguridad debido a que no han realizado operativos ni limpiado Tzanembolom. En la zona se agazapan los hombres armados de Fracción Tzembolom.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El 20 de julio pasado salió un grupo de 108 habitantes, resguardados por 255 policías estatales. Fueron instalados en la casa de la cultura de la cabecera municipal de Chenalhó, donde se juntaron con otros lugareños que fueron desplazados con anterioridad.

Los desplazados de Tzanembolom aseguraron que la última vez que recibieron ayuda de la Secretaría de Protección Civil estatal fue el 13 de noviembre. Ese día el personal de esa institución llevó de ahí un tinaco, una estufa, cilindros de gas, platos y otros utensilios que les habían facilitado.

Protección Civil les enviaba apoyo. Desde que inició el actual gobierno "no les han dado nada"; han recibido "un poco" de algunas iglesias solidarias y padecen porque no les han llevado el apoyo. Los desplazados reiteradamente pidieron ayuda a la presidencia de Chenalhó, así fuera "con maíz", pero no llega nada.

Hace cuatro meses pidieron apoyo a la Secretaría de Gobierno y Mediación. No hubo respuesta, y han preguntado a Protección Civil sobre esa gestión, pero les dicen que ya está en la mesa la petición, "y nada".

En un listado especificaron que necesitan y solicitaron 65 paquetes de aceite, 65 paquetes de jabón, 122 paquetes de arroz, 122 paquetes de azúcar, 65 cartones de huevos, 65 paquetes de sal, 267 piezas de colchonetas, 267 cobertores y 267 catres.

Además, 25 toneladas de Maseca, otras de frijol en grano, 25 toneladas de maíz en grano. Para preparar sus alimentos solicitaron una estufa, dos cilindros de gas, cinco ollas de peltre grandes, 5 sartenes grandes, 50 cucharas para comer, 6 cucharones y otros.