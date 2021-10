UdeG prepara acciones legales contra gobernador de Jalisco

Si el próximo 31 de diciembre el gobierno de Jalisco no ha entregado a la Universidad de Guadalajara (UdeG) los 140 millones de pesos destinados a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales que fueron reasignados por el gobernador, Enrique Alfaro, para la construcción del Hospital Civil de Oriente, estará incurriendo en un claro desvío de recursos y la casa de estudios no dudará en actuar, señaló el rector de la institución, Ricardo Villanueva.

"Si no llegan el 31 de diciembre hay un desvío de recursos que está haciendo el Ejecutivo del Estado, pasando por encima del Congreso del Estado, del Consejo General Universitario y por encima de la voluntad de todos los jaliscienses (...) A partir del 1 de enero se considera un desvío, que es distraer los recursos públicos para algo que no fue autorizado. A partir de entonces, se configuraría esa ruta jurídica también, que es una ruta diferente", señaló Villanueva antes de iniciar la primera de varias marchas para llevar a Casa Jalisco las más de 329 mil firmas que han colectado los universitarios para exigir al mandatario que regrese los recursos.

Recordó que la universidad interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que lo hecho por el mandatario violenta la autonomía universitaria y la separación de poderes.

"El día que se permita que un gobernador, que un presidente, que el Poder Ejecutivo pueda modificar las partidas de un ente autónomo, de una entidad, un ayuntamiento, a una universidad por encima de lo que el Congreso del Estado le mandató, ese día se acaba la división de poderes, ese día regresamos a una monarquía y a otro esquema de organización política que no es el de los equilibrios", dijo el rector.

La manifestación, en la que participaron casi un millar de personas que caminaron por las banquetas para no entorpecer la vialidad en la ciudad, salió del sitio donde se construye el museo, en el Centro Cultural Universitario, y recorrió aproximadamente 8 kilómetros hasta Casa Jalisco, donde se entregaron varias urnas con cinco mil de las 329 mil 479 cartas. Ahí, Villanueva indicó que a partir del lunes próximo, cada día acudirán comitivas de los distintos planteles de la UdeG que han recabado firmas para entregarlas al mandatario.

Insistió en que la construcción del museo no es un capricho; "no es un museo cualquiera, es el mejor museo que va a tener este país y uno de los mejores en el mundo para educar a nuestras niñas, niños y jóvenes en una cosmovisión diferente del respeto a la relación del medio ambiente y los seres humanos. Si cambiamos eso, vamos a necesitar menos hospitales porque vamos a respetar más la vida", expresó.

Manifestaciones similares se realizaron en 2010, cuando la Universidad de Guadalajara movilizó a su comunidad durante varios días con marchas desde distintos planteles a Casa Jalisco para exigir más presupuesto por parte del gobierno estatal, entonces encabezado por el panista Emilio González.