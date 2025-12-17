UE va contra la violencia de género

logo pulso
Por El Universal

Diciembre 17, 2025
A
Ciudad de México.- La Unión Europea anunció un financiamiento de 55 millones de pesos para cinco proyectos en México contra la violencia de género y acceso a la justicia para niñas, adolescentes y mujeres.

Esto, en el marco de la visita de Kajsa Ollongren, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos.

Ollongren reconoció también el trabajo que se hace en materia de desaparición, identificación y búsqueda de personas tras el encuentro que tuvo el lunes en Zacatecas con el gobernador David Monreal Ávila.

Francisco André, embajador de la Unión Europea en México, comentó que los cinco proyectos abarcan distintas acciones, en coordinación con autoridades y organizaciones de la sociedad civil, como el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia para la prevención de la violencia basada en género; empoderamiento y protección con incidencia política, nuevas tecnologías y redes de prevención para una vida libre de violencia; y mejorar el acceso a la justicia de víctimas de delitos como violencia sexual, trata y explotación sexual infantil.

Además, se trata de garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencia con la debida diligencia reforzada en la actuación de las instituciones públicas; y mujeres disfrutando el derecho a una vida libre de violencia.

