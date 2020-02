UIF desconoce si hay una investigación contra Peña Nieto

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desconoció si hay una investigación en curso contra el expresidente Enrique Peña Nieto, por participar en supuestos actos de corrupción, como lo afirmó el diario estadounidense The Wall Street Journal.

En entrevista en la Secretaría de Gobernación (Segob), y cuestionado sobre este tema, Niego Castillo no confirmó que hubiera una investigación contra el expresidente priísta y se limitó a enumerar los casos en los que la UIF sí tiene una indagatoria.

Recordó que se han interpuesto denuncias en torno a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX); Rosario Robles, exsecretaria de Estado en el sexenio de Enrique Peña Nieto; contra la empresa OHL y en general contra el sistema de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del sexenio anterior, y otras vinculadas con corrupción política.

"Hemos mantenido una serie de investigaciones en torno a casos de alta corrupción anterior", dijo Santiago Nieto, quien agregó que todos los funcionarios a los que él investiga vulneraron la confianza ciudadana con mecanismos como la generación de empresas fachada, la facturación de operaciones simuladas, peculado y enriquecimiento ilícito.

"La postura del gobierno ha sido muy clara, nuestra posición va a ser atender el planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de tener una política de cero tolerancia a la corrupción", mencionó.

Además, el funcionario se negó a confirmar que la información utilizada por The Wall Street Journal haya salido de México.

Esta mañana Santiago Nieto participa en una reunión encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para delinear una estrategia contra la violencia de género y los feminicidios.

En el caso de la UIF, esta institución presentará información sobre la trata de personas, delito que afecta a mujeres principalmente en su modalidad de explotación sexual.