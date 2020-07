UIF identifica señales para detectar redes de trata de personas

Hasta junio pasado, en México se iniciaron 256 carpetas de investigación por el delito de trata de personas a nivel nacional, en tanto, las autoridades financieras mantienen prendidas las alertas para detectar las redes que se dedican a este delito mediante el movimiento de sus recursos.

Los cambios frecuentes de razón social, la constitución de nuevas empresas, las compras de artículos de belleza, cosméticos, joyas, ropa de costo elevado, envíos de remesas o depósitos a cuentas con las que no se tiene relación comercial, forman parte de las señales identificadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para detectar las redes de trata de personas.

"Lo que se ha detectado es que son empresas que tienen que ver con clubes, bares, escuelas de modelaje, agencias, de estudios, agencias, de viajes, de citas, agencias de empleos, organizaciones de apoyo y otro de los indicadores importantes de los que podemos echar mano es que justamente hacen movimientos que tienen que ver, por ejemplo, con la adquisición de artículos de belleza, de cosméticos, de joyas, y que no tiene que ver con el perfil del cliente o de la persona que está haciendo este tipo de compras", señaló una representante de la UIF cuyo nombre no fue dado a conocer por razones de seguridad.

Dentro de estas actividades la UIF detectó una red que se dedicaba a enganchar mujeres a través de una página de internet en la que les ofrecía ser modelos en México.

Las mujeres, provenientes de Sudamérica, llegaron al país con esta oferta de empleo pero realmente fueron víctimas de explotación sexual y laboral.

"Estas personas lo que hicieron fue venir a México a través de esta oferta de empleo y les pagaron los viajes para que pudieran venir y cuando llegaron aquí les retuvieron los pasaportes", indicó la funcionaria.

En videoconferencia organizada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México sobre "Retos del combate al delito de trata de personas" la funcionaria explicó que al llegar a México las víctimas fueron privadas de su libertad, obligadas a prostituirse y a trabajar como meseras.

La UIF detectó que el tratante tenía una empresa disfrazada como agencia de publicidad, a través de la cual ingresaba los recursos generados de la explotación de las víctimas que trabajaban en la supuesta red de modelaje.

Con esos recursos además compraba inmuebles "a costos exacerbados", vehículos y joyas.

Para blanquear los recursos, ponía a nombre de su madre los bienes que adquiría quien a su vez recibía depósitos de dinero provenientes de la empresa de publicidad que también transfería dinero a otras dos personas que eran socios del tratante.

Con este caso, la funcionaria explicó el papel de la UIF en la lucha contra la trata que consiste en detectar cuando los recursos obtenidos de este delito ingresan al sistema financiero.

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano explicó que este año, en el 4% de los casos de trata que ya están en investigación se utilizó una página web para enganchar a las víctimas, sin embargo, el 50% de las víctimas omitió detallar cómo fueron enganchadas.