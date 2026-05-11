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Ulama, ancestral juego de pelota

Por EFE

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Ulama, ancestral juego de pelota

Ciudad de México.- El ancestral juego de pelota mesoamericano llamado ´Ulama´ trata de mantener viva la llama de su tradición e identidad en México 3,500 años después, aprovechando el impulso y visibilidad del Mundial de Fútbol a una actividad que trasciende lo deportivo y alcanza lo simbólico.

La única pista en Ciudad de México con las dimensiones que se estiman que se usaban en la época precolonial es, semanalmente, el campo de entrenamiento para el equipo Azkatletl, cuyos integrantes llevan el equipamiento tradicional para practicar este deporte en el que la pelota debe ser golpeada solo con la cadera.

"El juego tradicional inicia desde abajo (...) El equipo A inicia el juego por abajo, únicamente usando la cadera. De la misma manera que de la cadera vamos a elevar la pelota. Una vez que está arriba la pelota, es cuando empezamos a hacer las anotaciones al aro. Pero si la pelota pega en el aro y cae a ras de piso, le tocaría al equipo B", explica José Jorge Hernández, de 29 años, entrenador del equipo.

La pista donde los cerca de 15 integrantes del equipo juegan está en la alcaldía capitalina de Azcapotzalco, donde tratan de mejorar su técnica de un juego que, en la modalidad de cadera, tiene unos 500 años.

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Según Hernández, lo practicaban las sociedades prehispánicas para "arreglar conflictos" entre ellos, una práctica que introdujo la cultura olmeca.

Ahora ellos tratan de transmitir esta expresión milenaria e, incluso, participan en grandes torneos con equipos de países como los EU, Belice o de Guatemala.

A pesar de que las cosas cambian, integrantes del equipo -tanto hombres como mujeres- usan una vestimenta tradicional de gamuza para proteger la cadera de los impactos de la pelota, que pesa más de tres kilos y "duele" al golpearla.

"Con esa parte del Mundial estaría muy bien que se conociera, que se presentara, que la gente lo practicara", añade Hernández.

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