"Un error utilizar la palabra borregos": Fernández Noroña

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que él redactó el comunicado de respuesta al Parlamento Europeo en el que llamó "borregos" a los eurodiputados, que condenaron el asesinato de periodistas en México, el diputado Gerardo Fernández Noroña considero que es un error utilizar esa palabra.

A través de redes sociales, el aspirante presidencial para 2024 también se dijo preocupado por el texto redactado por López Obrador y el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, además que expresó que sigue pensando que "ese comunicado es falso".

"Comparto en esencia lo planteado por el documento. Se pueden plantear cosas tan duras o más sin ningún problema. Me parece un error utilizar la palabra borregos, que permite que se salgan por la tangente de las cosas de fondo y citar a una empresa encuestadora que yo ni conozco", escribió el vicecoordinador del PT en la Cámara de Diputados.

"Los mamones: bruña considera que es desafortunado. Más bien hasta los cretinos piensan que no podemos ser críticos con nuestro gobierno", dijo en otro mensaje.

Attolini defiende comunicado al Parlamento Europeo; Fernández Noroña duda de su veracidad

La noche del jueves, la Presidencia de México publicó un comunicado en el que llamó al Parlamento Europeo a que no se "sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación".

A través de Twitter, el politólogo y militante de Morena, Antonio Attolini, defendió el informe publicado por el Gobierno de México, haciendo alusión a la situación de lo que ocurrió en Bolivia.

"Los «borregos» aplaudieron un golpe de Estado en nombre de la ley y la libertad en Bolivia. Es oportuno de denunciar su hipocresía", escribió el politólogo.

Por su lado, el diputado Fernández Noroña, se mostró incrédulo ante el comunicado: "Sigo pensando que ese comunicado es falso".