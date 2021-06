Un glosario sobre la diversidad sexual y de género

Homosexualidad, lesbiana, gay, bisexual, intersexualidad y pansexualidad son algunos de los conceptos que describen la diversidad sexual, así como otros que refieren a problemáticas como la discriminación o la homofobia, pero ¿cuál es su significado? En el marco de la 43 marcha de la comunidad LGBT, a continuación se definen algunos de esos conceptos.

De acuerdo con el Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales, elaborado por el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), en 2016, la homosexualidad es la "capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de su mismo género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas".

Por otro, la heterosexualidad es la "capacidad de una persona de sentir atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo, así como la capacidad de man- tener relaciones íntimas y sexuales con ellas".

Sin embargo, la Conapred señala que hay diversidad sexual y de género, la cual hace referencia a "todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales".

Parte de esa diversidad está conformada por lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, conglomerado del que surgió la abreviatura LGBTI.

De acuerdo con la Conapred, la intersexualidad son todas "aquellas situaciones en las que la anatomía o fisiología sexual de una persona no se ajusta completamente a los estándares definidos para los dos sexos que culturalmente han sido asignados como masculinos y femeninos".

En tanto que gay se refiere a un "hombre que se siente atraído erótico afectivamente hacia otro hombre" y lesbiana como "mujer que se siente atraída erótica y afectivamente por mujeres".

El concepto trans, sostiene la Conapred, es un "término paraguas" que incluye las variantes de transgresión, transición, reafirmación de la identidad y/o expresiones de género, incluyendo personas transexuales, transgénero, travestis, drags, entre otras.

También existe la pansexualidad, definida como la "capacidad de una persona de sentir atracción erótica afectiva hacia otra persona, con independencia del sexo, género, identidad de género, orientación sexual o roles sexuales, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y/o sexuales con ella".

Al mismo tiempo, existen otros términos para describir determinadas concepciones, por ejemplo, el binarismo de género, que de acuerdo con la National LGBTQIA+ Health Education Center es la "idea de que solo existen dos géneros, niño/hombre/masculino y niña/mujer/femenino, y de que una persona tiene que encajar estrictamente en una de las dos categorías".

Esa organización estadounidense incluye el término cisgénero en su "Glosario de términos LGBT para equipos de atención a la salud", pues a través de él se "designa a la persona en la que el sexo de nacimiento encaja exactamente con su identidad sexual (es decir, una persona que no sea trangénero)".

La National LGBTQIA+ Health Education Center incluye la definición de género fluido, es decir, término que "describe a una persona cuya identidad de género no es fija. Una persona con género fluido quizá se sienta siempre como una mezcla de los dos géneros tradicionales, pero puede que se sienta más como un género unos días, y como otro género otros días".

La diversidad sexual también ha implicado homofobia, término descrito por la Conapred como el "rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia basadas en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia la ho- mosexualidad o hacia las personas con orientación o preferencia homosexual, o que son percibidas como tales".

La Conapred advierte que la homofobia "puede derivar en otras formas de violencia como la privación de la vida y el delito de homicidio, que puede ser tipificado como crimen de odio por homofobia. Su uso se ha extendido al rechazo hacia las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en general; sin embargo, esto ha contribuido a invisibilizar las distintas formas de violencia que viven lesbianas, personas trans, bisexuales e intersexuales".