¿Un golpe de calor puede ser letal? Doctor Macías lo explica

A causa de las altas temperaturas en la Ciudad de México y en gran parte del país, autoridades y especialistas han advertido sobre los riesgos que puede tener sobre la salud sufrir un golpe de calor.

Se le llama golpe de calor a la afección ocasionada por la exposición prolongada a temperaturas que el cuerpo no está acostumbrado. Entre sus principales síntomas se encuentran la fatiga, deshidratación, dolores de cabeza, mareos, náuseas y hasta lesiones en la piel.

Sin embargo, el calor también generar efectos letales en el ser humano. Ante ello, el Doctor Alejandro Macías compartió con la comunidad de internautas las razones por las que se produce este fenómeno.

Por lo regular, el cuerpo se mantiene a una temperatura de entre 36.5 y 37 grados Celsius. Con la exposición al sol puede incrementar hasta los 40.5 grados, en este momento es cuando incrementa el riesgo de que el golpe de calor o "heat stroke" sea letal.

De acuerdo con Macías, hay dos tipos de golpes de calor: el "activo", cuando la gente se encuentra haciendo ejercicio al aire libre y de pronto suspenden actividades para realizar un proceso de enfriamiento. En este caso, se habla del 5% de riesgo de mortalidad.

No obstante, el mal pronóstico es el "pasivo", es decir, cuando una persona se queda al interior de su casa o auto, sube mucho la temperatura y no se enfría lo suficiente. En consecuencia, se produce un golpe de calor y colapso con un 65% de mortalidad.

Por lo anterior, el doctor recomendó poner énfasis en ciertas acciones que se realizan de manera cotidiana, como la de dejar a un niño o menor "resguardado" en un vehículo.

Recomendaciones para evitar un golpe de calor

Desde la llegada de la tercera onda de calor, las autoridades de salud emitieron una serie de recomendaciones para prevenir el llamado "heat stroke". Entre ellas se encuentran:

-Permanecer en lugares con sombra

-Evitar realizar actividades al aire libre en un horario de 11 a 16 horas

-Consumir abundantes líquidos

-Utilizar protector solar

-Llevar ropa ligera y de preferencia en colores claros