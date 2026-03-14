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Un siglo surcando el cielo y el mar

Por El Universal

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Un siglo surcando el cielo y el mar

Ciudad de México.- En el núcleo operacional de la Base Aeronaval de Las Bajadas, en el puerto de Veracruz, el Capitán González y la Teniente de Fragata Espinoza describen con orgullo lo que para ellos es tripular las aeronaves con las que surcan los aires bajo la insignia de la Aviación Naval.

Con un sol incesante y el embate del viento del norte, el Capitán González presume el helicóptero Panther AS565 MBe, su compañero en misiones navales y marítimas de alta exigencia, al tiempo que la Teniente hace lo mismo con el CN-235, aeronave que en sus manos se ha convertido en un ángel durante misiones de búsqueda, rescate y patrulla marítima.

La aviación naval de la Armada de México cumple este domingo 100 años de formación, con más de un centenar de aeronaves y la creciente participación de mujeres y para conmemorarlo, se realizará un evento especial en Veracruz, al que asistirá la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Aviación Naval despliega una fuerza integral: desde la adaptabilidad de los helicópteros Cougar, Mi-17, Panther, Schweizer y Black Hawk, piezas clave de una flota de más de 50 unidades, hasta la precisión de aviones de ala fija como los CN-235, C-295, Texan y King Air, los cuales forman parte de una importante flotilla de más de 70 unidades.

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