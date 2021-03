Una de las mujeres que acusa a Salgado Macedonio de violación pide protección internacional

Basilia Castañeda, una de las mujeres que acusa al político Félix Salgado Macedonio de agresiones sexuales, informó que solicitó protección a organismos nacionales e internacionales ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra.

"Me he visto en la necesidad de pedir protección en mecanismos nacionales e internacionales para mí, para mi familia, la familia de mi esposo, así como para las abogadas que me acompañan", expuso en un video publicado por el medio SemMéxico y la agencia Cimac, los canales en los que se difundirán sus comunicados.

Basilia denunció que Salgado Macedonio la violó cuando tenía 17 años de edad, al acudir a la casa del político en Chilpancingo por ayuda para regresar a su casa en Técpan de Galeana. La denuncia fue desestimada por la Fiscalía del Estado de Guerrero porque el delito denunciado fue supuestamente cometido en 1998, por lo que ya prescribió.

"El daño que me están haciendo, al no escuchar mi voz y al incumplimiento de las obligaciones para garantizar mi acceso a la justicia, está construyendo un contexto muy grave de violencia en mi entorno", dice la mujer en el video de poco más de cuatro minutos.

La denunciante resalta que es fundadora de Morena y criticó al Presidente Andrés Manuel López Obrador por decir que "la manipulan y la usan par otros intereses", luego de que el mandatario señalara que las acusaciones contra Salgado Macedonio tienen tinte electoral.

"Ustedes han inventado (los morenistas) que soy secuestradora, inclusive de niños. Da vergüenza hasta dónde militantes y simpatizantes de Morena prefieren llevar la mala imaginación con tal de no cumplir con los valores con los que nos comprometimos a defender en el partido", agrega la mujer que también ha interpuesto denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.

Castañeda señaló que solicitó medidas cautelares en cuatro ocasiones a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena desde el pasado 5 de enero, pero no le han sido concedidas.

"No sólo no me han dado medidas cautelares para protegerme... sino que ha sido humillante la forma en cómo me convocaron a escuchar mi testimonio sin tomarlo en cuenta ahora en su resolución", explicó la mujer luego de que el partido considerara infundadas las acusaciones en contra del Senador con licencia y que le abriera la puerta a participar en el nuevo ejercicio para elegir al candidato a Gobernador de Guerrero.

La candidatura de Salgado Macedonio ha generado protestas en las calles y redes sociales bajo la consigna "Ningún agresor será Gobernador", mismas que han escalado hasta el Presidente ante las declaraciones que ha hecho sobre el caso.

"A la sociedad en general, [pido] instruyan las condiciones para que las mujeres, como yo, que denuncian y pedimos justicia tengamos las condiciones de seguridad para ser escuchadas, para que se haga justicia", clama la mujer al final del video.