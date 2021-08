Una "locura", que voto por la reforma energética sea prueba de soborno: Anaya

El excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, calificó como una locura que la Fiscalía General de la República (FGR) tome como prueba un voto a favor de la reforma energética de donde presuntamente recibió un soborno.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Anaya Cortés cuestionó a sus seguidores si vieron el comunicado de la FGR, pues hasta en eso son incompetentes.

Agregó que su voto a favor de la reforma energética fue ocho meses antes de la supuesta entrega del soborno, y no después.

Asimismo, dijo que él llevaba seis meses de no ser diputado federal cuando se realizó la supuesta entrega.

"¿Vieron el comunicado de la FGR de López? Hasta en eso son incompetentes:

1. Mi voto fue 8 meses ANTES de la SUPUESTA entrega, no después.

2. Yo llevaba 6 meses de NO ser diputado cuando la SUPUESTA entrega.

3. ¿Un voto a favor es prueba de que se recibió un soborno? ¡Qué locura!", posteó el ex candidato presidencial panista.

Esta tarde, se conoció la versión de que el voto de Ricardo Anaya a favor de la reforma energética es uno de los datos de prueba que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará mañana en la audiencia inicial contra el excandiato presidencial.

De acuerdo con la versión pública de los hechos, difundida por la propia FGR, Anaya fue señalado por Emilio Lozoya en la denuncia que presentó el 11 de agosto de 2020, porque supuestamente fue instruido para entregarle 6 millones 800 mil pesos para que votara a favor de la reforma energética.

