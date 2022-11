"Una vergüenza, decisión de la Corte de eliminar prisión preventiva", dice AMLO visiblemente molesto

A-AA+

Visiblemente molesto y con golpes al atril, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por haber anulado ayer la reforma que impuso la prisión preventiva oficiosa para casos de defraudación fiscal, contrabando y falsificación de facturas, al manifestar que fue una vergüenza, de pena ajena su decisión y los señaló de ser "empleados de los machuchones".

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que con esta decisión del Máximo Tribunal "fue un mal día" para el Poder Judicial, pues manifestó que "digan lo que digan es proteger a los de arriba, a los potentados"

"Es muy lamentable, es una vergüenza eso, con todo respeto. Imagínense, los ministros protegiendo a defraudadores fiscales y a factureros, aunque digan lo que digan es proteger a los de arriba, a los potentados, lamentable, es una vergüenza. Imagínense, los ministros, protegiendo a defraudadores fiscales y a factureros, es proteger a los de arriba, a los potentados, a la delincuencia de cuello blanco. Ayer fue un mal día para el Poder Judicial, ayer sí Suprema Corte del Derecho si acaso, no de la Justicia, no es posible eso", dijo.

"¿Alguna observación para el ministro Arturo Zaldívar?", se le protegió.

"Pues que se reformen, es una vergüenza que la ley se aplique en beneficio de los que tienen dinero, a los que se dedican a negocios ilícitos solo porque tienen buenos despachos de fiscalistas. ¿Y el pueblo? ¿Qué significa eso que hicieron? Que de una otra forma le dan impunidad a los que defraudan la hacienda `pública, y defraudar la hacienda pública es defraudar al pueblo, porque si se facilita el fraude fiscal hay menos ingresos para la hacienda pública, menos recursos para la educación, para la salud, para el desarrollo del país en beneficio de una minoría. ¿Eso es justicia?", cuestionó.

Aseguró que en esta decisión hubo "muchas operaciones" y advirtió que seguirá denunciado estos actos y que "no hay una verdadera impartición de justicia".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que hay quienes quieren un retroceso y "retrogradar" y que siga lo mismo de antes y destacó que solo dos ministras hayan votado en contra del proyecto del ministro Luis María Aguilar.

"Increíble, solo dos mujeres por eso hay que seguir impulsado la participación de las mujeres, mujer es más trabajadora, con más convicciones, más definidas, más honradas que los hombres. Dos mujeres, dos o tres mujeres fueron las que votaron, todo lo demás como empleados de los machuchones, lamentable, de pena ajena", dijo.

En el salón Tesorería, el titular del ejecutivo federal dijo que la decisión del Máximo Tribunal abre la puerta hacia la impunidad.

"Ahora resulta de que quién hace operaciones ilícitas en lo fiscal tiene protección (...) no hay todavía una verdadera impartición de justicia (...) una caricatura de Estado derecho, es lo mismo", comentó.