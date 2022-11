Una vergüenza que Lorenzo Córdova encabece al INE: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cualquier ciudadano "estaría mejor" como consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) que los que están actualmente y manifestó que es "una vergüenza" el que el organismo electoral sea presidido por Lorenzo Córdova, quien "sólo por su racismo no debería estar ahí".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que hasta en el beisbol se ha dado un cambio en contra del racismo, en donde han cambiado nombres de equipos, como lo "Indios de Cleveland" que hora son "Guardianes de Cleveland".

"Yo creo que quienes elijan, cualquier ciudadano estaría mejor que los que están. Es una vergüenza el que está actualmente, sólo por su racismo no debería estar ahí, sólo por eso, hasta en el béisbol ya le cambiaron el nombre a los Indios de Cleveland, ahora son Guardianes de Cleveland", dijo.

Reducción del gasto del INE y evitar compra de voto, lo más importante: AMLO

Al reconocer que "no habrá reforma constitucional en materia electoral o será muy difícil", el presidente López Obrador manifestó que lo más importante en su reforma a la Ley Electoral, son dos cosas: la reducción del gasto del INE y evitar la compra del voto.

Señaló que es ofensivo que los consejeros del organismo electoral ganen 400 mil pesos mensuales.

"Nosotros vamos a presentar una iniciativa de reforma a la ley, porque ya se pudieron de acuerdo y no haber reforma constitucional, o va a ser muy difícil que se logre, aunque bueno, hasta las piedras cambian de modo de parecer, pero si no hay esa reforma constitucional va haber reforma legal.

"Nos importan dos cosas: lo de reducir el gasto del INE, porque es ofensivo que ganen 400 mil pesos mensuales los consejeros, y lo otro que nos importa mucho es evitar la compra del voto. Y eso lo podemos lograr con la ley sin la reforma a la Constitución, porque eso está en la Constitución, pero no está detallado en la ley secundaria, como debe de ser", dijo.