UNAM cesa a maestro que sugirió secuestrar y torturar feministas

"Si mueren es por algo, no es porque digan vamos a matar a 10 mujeres ahorita... el que anda mal, termina mal", opinó un profesor de la UNAM durante su clase virtual sobre la marcha realizada este lunes en el Zócalo capitalino, por el Día Internacional de la Mujer.

La grabación del docente, identificado como Genaro Castro Flores, se viralizó en redes sociales por justificar que las mujeres fueran asesinadas.

En el video, el profesor de la Facultad de Contaduría y Administración sugirió detener a las mujeres que se manifestaron para torturarlas, con el propósito de conocer "las verdaderas intenciones" de las feministas.

"Yo agarro una brigadita secreta y agarro dos tres mujeres y me las llevo, las detengo y ahí las cuestiono. No le hace que al rato esté en el bote, pero te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo", sostuvo.

Tras las declaraciones, la Universidad Nacional Autónoma de México manifestó su rechazo en contra de la opinión de Castro Flores y dio a conocer que ya lo separó del cargo.

También refirió que dichos comentarios "vulneran los principios y valores universitarios".

Además, agregó que brindará acompañamiento legal correspondiente a las alumnas y los alumnos que consideren vulnerados sus derechos.