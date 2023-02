UNAM lamenta mandato de jueza sobre caso Yasmín Esquivel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- La Universidad Nacional Autónoma de México lamentó y expresó su desacuerdo con la suspensión provisional concedida por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México en el sentido de que los Comités de Ética de la FES Aragón y de la UNAM no podrán emitir resolución, opinión, dictamen o recomendación sobre el presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.

"La UNAM lamenta y no puede estar de acuerdo con el mandato judicial que busca silenciarla, coartando su libertad y el derecho a la información de los universitarios y de la sociedad", se lee en el documento.

En el comunicado, la Universidad manifiesta que "es un espacio de libertades, donde la pluralidad de las ideas se expresan y confrontan sin restricciones ni cortapisas".

En dicha suspensión de amparo impide al rector de la UNAM, Enrique Graue, continuar pronunciándose al respecto, por lo que la universidad señaló que "no se acallan las voces; por el contrario, es donde se alienta el debate y se cultiva el pensamiento crítico".

Al finalizar, lamentaron que el mandato judicial este "coartando su libertad", describen en sus líneas y sentencian: "La censura siempre será contraria a la esencia de la Universidad".