UNAM no regresa a clases presenciales hasta semáforo verde

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no regresará a actividades presenciales hasta que el semáforo epidemiológico llegue al verde y los docentes estén vacunados contra la Coronavirus 2019.

El regreso será gradual de acuerdo con las disposiciones de los Consejos Técnicos y el Consejo Académico de Posgrado, así como los lineamientos para el regreso a las actividades universitarias, en el marco de la pandemia de Covid 19.

"Las actividades escolares presenciales no se reanudarán sino hasta 10 días después de que el semáforo local se encuentre en verde y el profesorado ya haya sido vacunado", indicó la UNAM en un comunicado dirigido a los titulares de las entidades académicas y académico administrativas.

Ante la aparente desaceleración de la pandemia y la declaración del semáforo sanitario en color naranja en distintas entidades federativas, incluida la Ciudad de México, la UNAM dijo que las actividades primordiales para el cumplimiento de los trámites académico administrativos, de investigación y de difusión de la cultura, que se determinen o hayan sido determinados en acuerdos bilaterales en las distintas entidades, podrán llevarse a cabo a partir del décimo día posterior a la entrada en vigor del semáforo sanitario naranja.

Esto sólo ocurrirá con las medidas de protección e higiene y con el aforo reducido, en horarios escalonados de personal administrativo.

Será hasta diez días después de haber sido declarado el semáforo sanitario en amarillo, cuando la presencia de la comunidad podrá ir incrementándose gradualmente, hasta alcanzar un aforo máximo del 30% del personal académico y administrativo de los grupos no vulnerables.

Los Consejos Técnicos e Internos de las entidades podrán determinar la pertinencia de un aforo reducido del alumnado para dar cumplimiento a los programas de ciencias clínicas, experimentales o artísticas que se requieran.