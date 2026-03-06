UNAM ofrece pruebas gratis de VPH a mujeres

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- En el marco del

de la(UNAM), aplicarápara la detección del Virus de Papiloma Humano ().Estas pruebas fueron creadas porde la máxima casa de estudios, a través delpara Diagnóstico y Terapia (LaNSBioDyT). Son poco invasivas y permiten detectar de manera oportuna, incluidos los tipos 16 y 18, considerados de "alto riesgo" y los responsables del 65% de casos de cáncer cervicouterino, de acuerdo con el HPV Information Centre.La iniciativa forma parte de las actividades conmemorativas por el; y permitirá a las mujeres realizarse la prueba con un, así como obtener sus¿Dónde y cuándo se realizarán lasdeLaspara la detección degratuitas se realizarán el domingoen elLa jornada de salud se llevará a cabo durante la "", en la explanada del, en un horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del medio día.¿Cómo acceder a lasdeAutoridades del municipio han informado que las mujeres que quieran realizarse la prueba, únicamente deben acudir a la explanada del Palacio Municpial —ubicada en, entre Caballo Bayo y Faisán, Colonia Benito Juárez— el próximoen el horario establecido.Las pruebas son totalmente gratuitas y habrápara brindar información sobre la prevención, el diagnóstico, y seguimiento médico.Es importante recalcar que eles lamás común en el mundo. Especialistas señalan que alrededor della tiene, la tuvo o la tendrá a lo largo de su vida. En la mayoría de los casos, las personas no presentan síntomas alarmantes, por lo que muchas veces, no están enteradas de que tienen la infección y pueden transmitirla.Esta jornada es laque se llevará a cabo en todo el país y tiene como objetivo acercara las mujeres, promoviendo la salud femenina, y generando conciencia sobre la importancia de ladel virus.