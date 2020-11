UNAM regresará gradualmente a sus actividades en semáforo amarillo: Graue

La UNAM tendrá un regreso gradual a sus actividades hasta que el semáforo epidemiológico esté en amarillo, indicó el rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue.

El rector de la UNAM señaló que en la medida en la que el semáforo epidemiológico cambie a amarillo se comenzará a permitir el ingreso controlado y con medidas sanitarias de grupos reducidos a las instalaciones universitarias.

"Por ejemplo, quienes realizan prácticas en laboratorios, así como de los alumnos de primer ingreso, quienes penosamente están ante una Universidad que no es la que imaginaron.

"Las puertas de la UNAM se tendrán que abrir gradualmente, cuando las condiciones lo permitan'', puntualizó.

--Destaca labor de alumnos y profesores durante pandemia

En un boletín difundido por la UNAM, se señala que Enrique Graue destacó los avances alcanzados por la institución a lo largo de la pandemia.

"Han sido el resultado de un esfuerzo conjunto a lo largo de ocho meses, donde hubo una reconversión rápida para poder trabajar a la distancia".

"La labor de todas las áreas ha sido verdaderamente admirable y yo estoy muy agradecido con todo el grupo de trabajo directo de la Rectoría, con los directores, con los profesores y, por supuesto, con los alumnos", afirmó.

En cuanto a la cuestión anímica, en especial de los alumnos, el rector Graue explicó que, de igual modo, se han abierto canales para quienes requieran apoyo psicológico.

Graue Wiechers recalcó que ha pedido a directores de escuelas y facultades que, a través de sus consejos técnicos, implementen las medidas necesarias para ser empáticos a las diversas situaciones que enfrenta actualmente la comunidad universitaria.

"Hay quien tiene que estar al cuidado de alguien más; hay quien tiene que compartir la computadora con más personas, hay quien no tiene computadora".

En este sentido recordó la apertura de Centros de Acceso a una computadora con conectividad, los cuales hasta el momento suman cinco, para que los estudiantes continúen sus estudios; además, en esta semana se comenzarán a repartir, en préstamo, tabletas con conectividad.

--Regreso a clases no será igual

Enrique Graue consideró que el regreso a clases no será igual, ya que la mayoría de los maestros han logrado adaptarse a las tecnologías de la información y ello permitirá una mayor flexibilidad entre el sistema presencial y el sistema a distancia.

"Estoy seguro que va a disminuir el rezago escolar al poder llevar materias en línea simultáneamente. Todas esas oportunidades tenemos que plasmarlas en los meses por venir", acotó el rector.

El pasado 22 de octubre, la UNAM acordó alargar la suspensión de actividades académicas, difusión y culturales hasta el próximo 4 de enero. Es decir, no regresará a clases presenciales en lo que resta del año para prevenir contagios o rebrotes de Covid-19.

De momento, 20 estados del país se encuentran en color naranja y 8 más permanecen en color amarillo y Chihuahua y Durango permanecen en semáforo rojo.

México registró este martes 165 nuevos decesos debido a la pandemia de la Covid-19, con lo que el número de víctimas fatales aumentó a 99 mil 026 en el país, informaron autoridades de la Secretaría de Salud.

Además, en las últimas 24 horas se registraron 1 mil 757 nuevos contagios, para un total de 1 millón 11 mil 153 casos confirmados.

Con estas cifras, México es el décimo primer país con más contagios y el cuarto con más fallecidos absolutos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.