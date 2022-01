Unión de Alcaldes en CDMX exhorta a más pruebas Covid y vacunas para menores

La Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNA-CDMX) coincidió con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en que no deben suspenderse actividades comerciales en la capital, pese al incremento de contagios por Covid-19.

Sin embargo, Santiago Taboada Cortina, alcalde de Benito Juárez, exhortó a las autoridades capitalinas y federales a incrementar el número de pruebas para la detección de este virus, además de iniciar con la vacunación para menores de 12 a 15 años.

"Difícil otro cierre de actividades comerciales, pues toda actividad económica debe continuar. Pero hay que continuar con la vacunación, realizando pruebas y tomar las medidas sanitarias correspondientes", puntualizó el funcionario.

A su vez, la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes, exigió a Sheinbaum Pardo evitar lanzar un llamado para que los capitalinos no acudan a realizarse su prueba del coronavirus, "esa es una postura incongruente", denunció.

Añadió que si no se llama a hacerse pruebas, "lógico los números se mantienen y el semáforo se mantiene, pero lo que necesitamos es no mantener la estadísticas, sino saberla realidad de lo que sucede", destacó.

Por su parte, el alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez Aguilar, sostuvo que un paro de actividades económicas, "podría significar la peor recesión económicas desde la Revolución, pues es normal escuchar decir a las familias: ´Si no me muero de Covid, me muero de hambre´", acusó.

Mientras que, la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández, comentó que no hay que confiarse sobre los dichos de que la variante ómicron es poco letal, "y es que si no estuviéramos vacunados, las cosas serían diferentes", dijo.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, señaló que la pandemia "llegó para quedarse", por lo que llamó a continuar con el proceso de vacunación, principalmente, el refuerzo para adultos mayores y la población en general.

En tanto, los alcaldes de Benito Juárez y Miguel Hidalgo, Santiago Taboada y Mauricio Tabe Echartea, respectivamente, defendieron la instalación, en sus sedes delegacionales, de módulos para detección del Covid-19 y respondieron a los ataques provenientes del Gobierno capitalino y militantes de Morena.

Los panistas señalaron que esta es una opción, "para que las personas que puedan pagar la prueba a precio accesible acudan a estos espacios y no le quiten el lugar a alguien que no cuenta con los recursos suficientes", respondieron.

Destacaron que lejos de perjudicar la economía de los capitalinos, su proceder es para combatir la saturación de hospitales, "pues quien se hace una prueba a tiempo puede atenderse de manera oportuna con un médico y evitar terminar hospitalizado", comentaron.

Tabe Echartea añadió que para dar garantías a los capitalinos durante esta nueva ola de contagios, llamó al Gobierno local y federal a incrementar y distribuir pruebas de detección temprana y más vacunas a la población.

Empero, sostuvo que es necesario que los niños y niñas también sean inoculados, pues de esta manera tendrán las defensas necesarias para enfrentar un posible contagio de este virus.

"El llamado al Gobierno de la Ciudad y al Federal es que haya pruebas, que haya vacunas para los niños y refuerzo para los adultos", sostuvo el panista.

En cuanto a la incertidumbre de si los negocios cerrarán debido al alza de contagios registrada en las últimas semanas, el alcalde de Miguel Hidalgo se pronunció a favor de que los comercios continúen abiertos, pero respetando las medidas de sanidad correspondientes, "ya que la Ciudad tiene que permanecer abierta y activa, pero de forma segura", resaltó.

Recordó que desde el sábado pasado, la alcaldía Miguel Hidalgo autorizó a laboratorios privados instalar módulos en distintos puntos de la demarcación, para que proporcionaran pruebas para detección de Covid a bajo costo, ante el desborde de personas que acuden a los centros gratuitos del Gobierno de la Ciudad.