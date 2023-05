Unión, pide Delgado a corcholatas

Ciudad de México.- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado hizo un llamado a las “corcholatas” a “no calentarse” pensando en la elección del candidato a la presidencia en 2024.

En conferencia de prensa, hizo un llamado al secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard; el senador Ricardo Monreal y al diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña a que acudan a eventos, principalmente en Coahuila, sin violar la ley electoral.

“Ahí está la invitación para que no se calienten con el 24. Les llamo a que dejen también en este mes que queda de mayo, las actividades que han tenido ellos y sus equipos y mejor, que los manden a Coahuila. Todos los equipos que andan pintando bardas y haciendo eventos y reuniones. No, vamos a concentrarnos, no perdamos el foco, no nos distraigamos y concentrémonos en el triunfo Coahuila y en el Estado de México”, subrayó el líder morenista.

Respecto a la solicitud del canciller Marcelo Ebrard para definir los tiempos y reglas para definir al candidato de Morena, como la separación del cargo, Mario Delgado señaló que primero se debe ganar en las elecciones locales.