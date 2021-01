Universidad de Guadalajara anula resultados de admisión por filtración

La Universidad de Guadalajara anuló los resultados de la Prueba de Aptitud Académica aplicada a los aspirantes a licenciatura los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2020 debido a que una parte de esta circuló por redes sociales, generando desventajas en el proceso de admisión de más de 25 mil alumnos.

El rector general, Ricardo Villanueva Lomelí, explicó que se recibieron 46 denuncias sobre la circulación de una sección de la prueba aplicada y se comenzó una investigación en conjunto con el College Board, empresa que desde hace 30 años diseña la prueba.

Tras la investigación se descubrió que desde el 19 de noviembre estuvo circulando un documento, a través de aplicaciones de mensajería privada y redes sociales, que contenía las respuestas de la sección de matemáticas del examen de admisión.

Este documento fue creado y distribuido por el Instituto Lumiere, una de las escuelas que se dedican a ofrecer cursos de preparación para el examen de admisión.

Por su parte, College Board envió un reporte que confirmó que existe una diferencia significativa entre los resultados promedio de los exámenes de admisión de otros ciclos y los de este calendario.

"Durante más de 30 años, la Universidad de Guadalajara ha implementado una serie de protocolos para garantizar un proceso de admisión limpio, justo y equitativo. No vamos a permitir que se cometan injusticias por situaciones como ésta", dijo Villanueva Lomelí.

La aplicación de la prueba se repetirá el próximo 6 de febrero, el 15 de febrero se publicarán los resultados y el 22 de febrero será el inicio de clases.

El rector explicó que cada semestre College Board envía a la UdeG la cantidad de pruebas necesaria, de acuerdo con el número de aspirantes registrados; las pruebas llegan con pocos días de anticipación con todos los folletos sellados y el personal de la Universidad desconoce cuántas versiones de la prueba se aplicarán hasta el día de ésta.

Al concluir el proceso de entrega por parte de los centros universitarios, Control Escolar tritura todos los folletos y en todo momento se siguen protocolos de seguridad como registro de folios y actas de entrega-recepción, activación de brigadas para vigilar aulas, pasillos, ingresos y salidas, además de prohibir el ingreso de aparatos electrónicos y el uso de teléfonos celulares, tanto a aplicadores como a aspirantes.

Sin embargo, en 2020 debido a la contingencia por Covid-19 y para cumplir los protocolos sanitarios, el examen de admisión se realizó en 3 días y personas del Instituto Lumiere que acudieron a realizar el examen en el primer horario del 19 de noviembre, lograron comenzaron a circular la sección que coincidía con el examen.

"Lamento mucho que los estudiantes que ya hicieron examen tengan que hacerlo de nuevo. Entiendo la frustración que sienten en estos momentos y la comparto; pero no perdamos de vista lo más importante: no podemos permitir que alguno o alguna de ustedes pierda su lugar en la Universidad porque alguien tuvo ventaja", dijo el rector.

Dijo que la UdeG llegará hasta las últimas consecuencias legales en contra del Instituto Lumiere, ya que, aunque es positivo hacer cursos de preparación para los aspirantes, esta escuela se excedió, pues no se limita a usar los exámenes gratuitos de prueba que el College Board publica en su sitio electrónico, sino que existe evidencia de que manda a sus profesores a sustraer exámenes reales.