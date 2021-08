Universidad de Guadalajara y Alfaro pelean por destino de 140 mdp

La reasignación de 140 millones de pesos del presupuesto de la Universidad de Guadalajara ha confrontado al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con el grupo político que maneja la casa de estudios.

Mientras el Consejo de Rectoras y Rectores de la UdeG asegura que se trata de una represalia por parte del mandatario al negarse a regresar a las clases presenciales, el mandatario estatal sostiene que esta disputa se generó a partir de una "visión personalísima de quien ni siquiera da la cara", refiriéndose así al exrector Raúl Padilla López.

Después de recibir una propuesta de varios legisladores (la mayoría, según el mandatario estatal) Alfaro decidió reasignar 140 millones de pesos que la UdeG tenía destinados para la continuación del Museo de Ciencias Ambientales y dedicarlos a la conclusión del Hospital Civil de Oriente, en Tonalá.

Ante esta determinación, el Consejo de Rectoras y Rectores de la Universidad publicó este lunes un desplegado en el que asegura que se trata de una represalia por no regresar a clases presenciales a pesar del incremento de contagios de covid-19 y que, además, se está violando la autonomía universitaria debido a que los 140 millones de pesos ya estaban asignados al presupuesto de la UdeG.

"Es falso que se trate de un presupuesto subejercido. Estos recursos están programados desde el inicio del año y están licitados en su totalidad. El hecho de que el gobierno del estado, por una dilación omisa, no haya entregado dicho recurso a la Universidad, no puede dar motivo para que el Ejecutivo disponga del mismo para otros fines, distintos a los aprobados por el Congreso del estado y nuestro Consejo General Universitario", señala el desplegado.

Alfaro explicó que el Hospital Civil de Oriente está vinculado orgánicamente a la UdeG, pues además servirá como hospital escuela del Centro Universitario de Tonalá, y tras la propuesta de los legisladores se tomó en cuenta que en el contexto de la pandemia es más importante concluir un hospital que un museo.

El gobernador aseguró que no hay ninguna represalia por la decisión de la UdeG de no volver a clases presenciales y recordó que, incluso, ese anuncio lo dieron juntos él y el rector de la universidad, Ricardo Villanueva.

Insistió en que lo que ocurre es que la decisión no le gustó a Raúl Padilla, aunque nunca lo mencionó por su nombre: "no nos enganchemos en pleitos y agendas personalísimas, la universidad siempre tendrá nuestro apoyo (...) yo sé cómo funcionan las cosas, desafortunadamente, y confío en que la Universidad de Guadalajara estará por encima, insisto, de las visiones personales de quien ni siquiera da la cara, pero con la universidad lo que hay es respeto".

El Museo de Ciencias Ambientales forma parte del Centro Cultural Universitario, complejo de infraestructura localizado en Zapopan que incluye teatros, cines, museos, bibliotecas y vivienda, entre otras cosas, y que es considerado el proyecto más ambicioso del exrector Raúl Padilla.