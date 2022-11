Universidades para el Bienestar, onerosas

Ciudad de México.- Mientras a un estudiante de una universidad pública se le invierten, en promedio, 22 mil pesos anuales, a cada uno de los alumnos de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), 26 mil, esto es, 18.1% más a pesar de que especialistas en educación consideran que esos planteles operan con deficiencias de infraestructura, de eficiencia y calidad.

“El Estado mexicano gasta más por alumno en estas seudouniversidades que en uno que asiste a una universidad pública. Los estudiantes de las Universidades para el Bienestar ya se dieron cuenta de que les tomaron el pelo”, dice Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación en México Evalúa.

“En esas seudouniversidades cada día está saliendo más pus, porque sus instalaciones son deficientes, no cuentan con el equipo necesario para la enseñanza de los alumnos, no es una educación de calidad y no hay una plantilla suficiente de maestros. Pero al gobierno y a la mayoría de la Cámara de Diputados les valió un pepino y le aumentan de manera sustantiva sin poder justificar por qué”.

Acorde con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, esas universidades recibirán mil 476 millones 399 mil 817 pesos, que representa un incremento de 42.2% con respecto a lo que percibió este año.

De acuerdo con el portal de las UBBJ, existen planteles que cuentan con una treintena de estudiantes, es el caso de la que se ubica en Guadalupe Ocotán, Nayarit, que tiene 31 alumnos; la de Jopala, Puebla, y Tecolotlán, Jalisco, que tienen 44 jóvenes.