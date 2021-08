Universitarios se unen para que "doña Petri" recibiera dosis

"Doña Petri", como la llaman cariñosamente, finalmente fue vacunada y todo gracias a la red de ayuda que crearon en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Angélica Aguado, doctora y docente, fue quien inició esta cadena de apoyo.

En su cuenta de Facebook platicó que, previo al regreso de clases, acudió a la facultad y aprovechó el tiempo para ir a saludar a doña Petra, quien desde hace varios años tiene un puesto de dulces ahí. En la plática salió el tema de la vacuna y le preguntó si ya le habían aplicado sus dosis.

"Para nuestra sorpresa nos dijo que no. Le preguntamos por qué no lo había hecho y su respuesta nos dejó fríos: ´Sí me quiero vacunar, pero no sé cómo´. ¿Cuántas personas no estarán en la misma situación?", se pregunta Angélica.

Al momento le pidió su INE y en la Secretaría Administrativa de la misma UAQ solicitó una computadora prestada para registrarla en la página de Mi Vacuna. Por ser una persona de la tercera edad, su fecha original de vacunación pasó meses atrás, su siguiente oportunidad era el lunes 2 de agosto. Ahora el problema era el traslado al Estadio Corregidora.

Así que la doctora Angélica, quien inició clases ese día no podía llevarla personalmente pero lanzó una petición de ayuda: "¿Alguno de los egresados ya vacunados podría ir el próximo lunes 2 de agosto a recogerla a la facultad, llevarla al estadio para que pueda vacunarse, acompañarla durante la fila y llevarla de regreso a la facultad? De verdad necesitamos su ayuda. Solo les pido 100% de compromiso para poder llevar a vacunar a 'doña Petri'".

El mensaje hizo eco. Hasta la rectora Teresa García Gasca dispuso su automóvil para que la trasladaran. Finalmente, Alejandra Álvarez Ocampo, licenciada en Psicología del Trabajo, fue quien llevó a "doña Petri" y a su esposo a recibir su vacuna. Los acompañó en todo momento, y cuando le aplicaron su dosis, hizo un registro del instante con algunas fotografías que luego compartió.