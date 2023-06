Uno de cada tres mexicanos elegiría a una persona gay para presidente

A-AA+

La apertura a la diversidad en distintos ámbitos es una de las manifestaciones de los valores y actitudes que se relaciona con el combate a la discriminación.

En el ámbito nacional, 36.1% de la población de 18 años y más estaría dispuesta a elegir a una persona gay o lesbiana y 34.1%, a una persona trans para la Presidencia de la República mexicana.

En el terreno laboral, 60.6% contrataría a una persona gay o lesbiana y 58.3% a una persona trans, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a propósito del Día Internacional del Orgullo LGBTI+ (lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales, el símbolo+ representa la incorporación de otras identidades no señaladas).

En México, 5 millones de personas de 15 años y más (5.1% de esta población) se auto identificaron con una orientación sexual y de género LGBTI+, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021.

Al desagregar la información por sexo asignado al nacer, la población de 15 años y más LGBTI+ se integró por 2.1 millones de hombres y 2.9 millones de mujeres.

La población LGBTI+ se compone por diversas personas con identidad de género (OSIG) no normativas. Esta heterogeneidad se puede observar al distinguir personas con base en su orientación sexual y su identidad de género.

Así, 92.4% de la población LGBTI+ en México, que equivale a 4.6 millones de personas, pertenece a la comunidad LGB+. De esta población, 10.6% (490 mil) se identificó como lesbiana; 26.5% (1.2 millones) como gay u homosexual, 51.7 % (2.4 millones), como bisexual y 11.2% (519 mil), como personas con otra orientación sexual.

Asimismo, 18.2% (909 mil) de la población LGBTI+ en México señaló tener una identidad de género no normativa, con lo que forma parte de la población con IGT+. Además, 529 mil personas se identificaron con una orientación sexual dentro de LGB+ y una identidad de género T+.

Discriminación

De la población de 18 años y más de la diversidad sexual y de género, 37.3% refirió haber experimentado al menos una situación de discriminación en los últimos 12 meses, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), 2022.

Al desagregar según orientación sexual e identidad de género, 43.7% de las personas con orientación sexual LGB+ y 27.7% con identidad de género T+ manifestaron esta situación.

Los datos desagregados por sexo (asignado al nacer) revela un mayor porcentaje de mujeres LGBT+ que declararon haber sufrido discriminación en el último año, en comparación con los hombres LGBT+.

Se estima que 22.9% de la población de la diversidad sexual y de género refirió que se le negó, al menos, uno de sus derechos en los últimos cinco años. En contraste, dicha estimación fue de 20.4% para la población que no pertenece a la diversidad sexual y de género.

Por otra parte, 44.1% de la población de 18 años y más consideró que los derechos de las personas gays o lesbianas se respetan poco. Por su parte, 46.4% percibió que los derechos de las personas trans se respetan poco.