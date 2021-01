Urge blindar a la CDMX de cepa británica, exige Von Roehrich

Ante las dos variantes del nuevo coronavirus británico confirmados en México, uno en Tamaulipas y otro más en Nuevo León, la Ciudad de México debe estar blindada sanitariamente, para evitar un brote de esa cepa entre los capitalinos y no recrudecer la emergencia que se vive actualmente.

Así lo exigió el diputado local del PAN, Christian Von Roehrich de la Isla, al destacar que la pandemia en la capital está desfasada, con casi 400 mil casos acumulados y casi 24 mil muertes.

Por ello, insistió el legislador, hay que reforzar la vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como en centrales camioneras y aplicar más pruebas, especialmente a quienes tienen expediente de viaje reciente a países de Europa.

"No debemos bajar la guardia. No salimos de una cuando ya estamos en otra pandemia, que parece ser más grave, más peligrosa y más silenciosa", advirtió el panista.

Ante esto, Von Roehrich de la Isla anunció que este miércoles, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, subirá un punto de acuerdo para que la secretarías de Salud federal y local, hagan un trabajo coordinado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de revisar y monitorear los ingresos a la Ciudad.

Recordó que los hospitales están casi llenos, pues no hay espacios en ellos y los medicamentos son insuficientes, "por lo que es necesario aplicar una agenda nueva de salud", enfatizó.

Lamentó que en lo que va del presente mes de enero, sigan los incrementos en contagios y hospitalizados, pero la autoridad ahora culpa a la gente, cuando ha sido el propio Gobierno quien no ha querido profundizar en una agenda sanitaria.

"Tenemos la crisis de esta emergencia y ahora vamos a tener que lidiar con otra más: Quedó claro que Morena no pudo con la pandemia y trata de contener el fuego mediático que causó por la ineficacia", denunció el legislador del PAN.