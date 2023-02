"Urge reforma a Poder Judicial", afirma Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Al señalar que ningún presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha querido que se impulse una reforma judicial a fondo que incluya al Consejo de la Judicatura, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que urge una reforma integral fuerte, porque en México hay un déficit de Justicia.

En entrevista, el líder parlamentario reveló que hace tres años, previo a que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviara su iniciativa de reforma constitucional, se reunió con los entonces presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, pero ambos se negaron a que se incluyera el tema de la reforma al Consejo de la Judicatura.

"Cuando se dio la reforma constitucional hace dos años, yo insistí en que metiéramos mano a otros temas, sobre todo al Consejo de la Judicatura, a la Defensoría de Oficio, al nombramiento de jueces y magistrados, a las funciones del órgano jurisdiccional. No es para restarles ninguna fuerza, sino para organizar debidamente al Poder Judicial, y esa es nuestra obligación", subrayó.

"Yo desde hace tres años, cuando estábamos platicando sobre la reforma que se presentaría, y no creo cometer ninguna indiscreción, hablamos Julio Scherer, el presidente de la Corte y yo en un restaurante de la ciudad, en una reunión amigable, y cuando me plantearon que el presidente iba a plantear la reforma constitucional, les dije: incluyamos lo del Consejo de la Judicatura. No puede tenerlo el presidente de la Corte, no puede encargarse de lo administrativo, de a quién contratar para las labores de limpieza", recordó.

"Ambos dijeron: ´vamos a dejarlo para otro momento, te pedimos que ahora saquemos esto´. Siempre que llega el presidente o presidenta de la Corte no quieren que se haga la reforma en materia del Consejo de la Judicatura, son más de 80 mil millones de pesos (su presupuesto), aparte de los fideicomisos que manejan, que deben ser fideicomisos millonarios.

Eso hay que transparentarlo y no es un asunto de tratar de reducir la importancia del Poder Judicial, sino de organizar adecuadamente sus funciones", insistió.

Entrevistado por separado, el expresidente del Senado y actual presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez Aguilar, también se pronunció por emprender una reforma al Consejo de la Judicatura, para que no lo encabece quien presida la Suprema Corte. "¿Quién controla al controlador?", se preguntó.