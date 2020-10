"Urge un nuevo federalismo"

Ciudad de México.- La Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional (GOAN) se sumó a los mandatarios de la Alianza Federalista en la demanda de establecer un nuevo acuerdo financiero y fiscal, de promoción y competitividad para los estados y municipios. Advierte que la situación de las entidades del país "es insostenible y está incubando una crisis nacional.

"Urge interlocución política para aproximar las posturas en torno a un nuevo federalismo. La nueva realidad económica demanda un nuevo arreglo financiero, fiscal, de promoción y competitividad. La situación de los estados es insostenible y está incubando una crisis nacional", aseguraron mandatarios del PAN.

En un pronunciamiento difundido en Twitter, los panistas aseguraron que enfrentan la pandemia con sus recursos ordinarios, además de que, producto de la crisis sanitaria y económica, ha habido grandes recortes a educación, seguridad, infraestructura, protección civil, ciencia, cultura, deporte, entre otros. "Se requieren grandes decisiones. De inmediato", postearon.

La GOAN está integrada por los gobernadores panistas de Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua, Durango y Tamaulipas —que también forman parte de la Alianza Federalista—, así como los mandatarios de Baja California, Querétaro, Yucatán, y Quintana Roo.

Responde AMLO

Tras el anuncio, Andrés M. López Obrador dijo que no se les debe absolutamente nada y que si se hacen cuentas, habría entidades que quedan a deber.

"Aclarar, para que no vayan a andar diciendo que no les entregamos recursos: no les debemos nada y se entregan todos los recursos que por ley les corresponde. Les diría que hasta nos deben, si hacemos cuentas, en algunos casos que no han pagado impuestos (...) No debemos absolutamente nada", señaló.