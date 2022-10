Urgen senadores a aclarar intoxicaciones de menores en Chiapas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 22 (EL UNIVERSAL).- La coordinadora del Partido del Trabajo en el Senado, Geovanna Bañuelos, urgió a la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Educación de la entidad, para que en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana den celeridad en las investigaciones en torno a varios casos de intoxicación de menores en escuelas de Chiapas para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Asimismo, pidió a las autoridades dar atención integral a las y los jóvenes víctimas de intoxicación y a sus familias brindándoles la información oportuna sobre las investigaciones, los servicios de salud y atención psicológica que necesiten.

En un punto de acuerdo presentado al Senado de la República, Geovanna Bañuelos destacó que este tipo de hechos no son exclusivos de Chiapas, ya que recientemente en Zacatecas se documentó el presunto consumo de sustancias ilícitas en el Colegio de Bachilleres plantel 1 de la entidad (Cobaez).

"Por lo que hago un llamado a la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas en todo el país, para diseñar un programa preventivo para evitar que las drogas lleguen a las aulas y a los alumnos de México", refirió.

Geovanna Bañuelos recordó que en los últimos 19 días se han intoxicado 116 adolescentes de tres escuelas secundarias de diferentes comunidades de Chiapas, por el consumo voluntario e involuntario de una droga, hasta el momento, desconocida, que provocó en los jóvenes desmayos, dolor de cabeza, náuseas y arritmia cardíaca entre los estudiantes al momento de ingerirla.

En la escuela Juana de Asbaje, en Bochil, el pasado 7 de octubre decenas de adolescentes presentaron graves síntomas como disnea, dolor en el pecho, vómito y pérdida del conocimiento.

Por lo que fue necesario que 72 estudiantes fueran hospitalizados; y que a una semana de los hechos 11 continuarán en internamiento y uno de ellos, en estado grave.

"El 10 de octubre, el Fiscal especializado en Adolescentes, José Eduardo Morales Montes, informó que tres de los alumnos de una secundaria en Bochil, Chiapas, que resultaron intoxicados el pasado 7 de octubre, dieron positivo a pruebas químicas por cocaína. Cabe señalar que los resultados positivos se realizaron en laboratorios particulares, aunque no explicó cómo pudieron ingerir la sustancia", especificó la legisladora.

Geovanna Bañuelos informó que antes estos hechos ocurridos en Tapachula y Bochil, la Secretaría de Educación de la entidad implementó el Protocolo de Prevención Escolar de Riesgo Psicosociales para prevenir el ingreso, a las escuelas, de sustancias o alimentos que pongan en riesgo la integridad de los niños y niñas.

Sin embargo, a pesar de las múltiples hipótesis sobre lo que ha ocurrido en las escuelas de Chiapas, a la fecha no hay certeza sobre lo que pasó, por lo que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana investigará el caso de los 110 niños intoxicados por droga en Chiapas.

"En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos preocupados por las infancias de Chiapas. Ante este grave suceso es prioritario conocer la causa principal que ocasionó la intoxicación, y en su caso, llevar a la justicia a los responsables", concluyó la legisladora.