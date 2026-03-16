Usan delfines como carnada para tiburones

Matamoros, Tamps.- Jesús Elías Ibarra, presidente de la organización Conservación e Investigación de la Biodiversidad (Conibio Global), denunció que pescadores están utilizando delfines como carnada para atrapar tiburones en Playa Bagdad de Matamoros, Tamaulipas.

Lo anterior luego de que localizaron un delfín nariz de botella en el kilómetro 5, al norte de Playa Bagdad, víctima de la captura ilegal.

"El ejemplar se encuentra amarrado de la cola a un ancla, un método utilizado por algunos pescadores para mantener el cuerpo en profundidad y utilizar su carne como carnada en la pesca de tiburón", detalló Jesús Elías Ibarra.

El ambientalista comentó que la pesca de tiburón es una actividad legal; sin embargo, la captura, matanza o utilización de delfines como carnada constituye un delito ambiental.

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Explicó que "el modus operandi consiste en anclar varios delfines, permitiendo a los pescadores utilizar su carne durante varios días" para atraer a los tiburones y así poder cazarlos.

El presidente de Conibio Global calificó como lamentable estos hechos después de años de denuncias, lo que evidencia la necesidad de mayor vigilancia y acciones contundentes por parte de las autoridades federales y estatales.