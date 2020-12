Usan saludos de Santa Claus para extorsionar a padres de la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) alerta sobre un nuevo mensaje virtual que, de acuerdo con sus investigaciones, es un nuevo método de extorsión. A través de un mensaje de WhatsApp, se piden datos personales y fotografías de los niños para supuestamente enviar saludos de Santa Claus personalizados; pero la información puede ser usada para cometer delitos.

Usuarios denunciaron que, tras compartir información de sus hijos a través de redes sociales para la creación de un clip navideño en el que Santa Claus saluda a los niños, los delincuentes cibernéticos utilizaron los datos para extorsionarles. Refirieron que los ciberdelincuentes les exigieron hacer depósitos o transferencias bancarias de hasta 10 mil pesos a cambio de no editar los videos con contenido sexual íntimo o utilizar el rostro de los menores en otros contenidos inapropiados.

De acuerdo con la Policía Cibernética, se trata de una forma en la que los delincuentes buscan obtener información privada no sólo para obtener dinero, si no también ubicaciones y lugares de visita común de los ciudadanos para cometer otros delitos.