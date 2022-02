Uso de Ivermectina para pacientes Covid no fue un experimento: IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el uso de del medicamento Ivermectina para tratamiento de Covid-19 se utilizó en pacientes ambulatorios con sintomatología no grave, y que no se trató de un experimento.

"Durante las segunda y tercera olas de la pandemia de Covid-19, el IMSS empleó una estrategia integral de manejo de pacientes ambulatorios no graves, a quienes se recomendó el uso de Ivermectina con base en la evidencia científica disponible a nivel mundial en el año 2020. No se trató de un experimento."

En una tarjeta informativa, el IMSS detalló que el medicamento se incluyó en los kits para pacientes ambulatorios, previa evaluación médica y con indicaciones complementarias de cuidados en casa y monitoreo de su sintomatología vía telefónica, y que en ningún momento se hicieron experimentos al respecto.

El uso de la Ivermectina, afirmó, estuvo recomendado en los pacientes con diagnóstico de neumonía leve o neumonía moderada estables, y candidatos potenciales para recibir atención domiciliaria, lo que representó entre el 10 y 15% de la población afectada.

Agregó que la recomendación vino de un grupo de expertos neumólogos e infectólogos que consideraron la etapa de la pandemia, que había cobrado la vida de muchos mexicanos y apenas estaba por comenzar el programa de vacunación, por lo que se consideró su uso ante una situación de emergencia sanitaria, tomando en cuenta:

En ese momento, la inexistencia de algún tratamiento con eficacia comprobada, ni de estudios con un alto grado de evidencia; el beneficio potencial de la Ivermectina en etapas tempranas, a partir de la evidencia disponible; su disponibilidad y alta seguridad clínica; el componente ético que maximizó el beneficio sobre un riesgo prácticamente nulo.

Además, que esta estrategia también incluyó el uso de pruebas rápidas para el diagnóstico oportuno, recomendaciones de cuidados en casa, cubrebocas, oxímetro, algunos medicamentos, y de manera importante el seguimiento telefónico de la sintomatología de los pacientes para detectar casos graves y su hospitalización oportuna en caso necesario.

El IMSS comentó que este medicamento está aprobado en el país, ha sido utilizado para tratar diversas parasitosis y otras enfermedades con mucho éxito, sin efectos adversos severos.

No obstante, que en agosto de 2021 el Gobierno Federal emitió la Guía Clínica para el tratamiento de la Covid-19 en México, en donde no recomienda el uso de este medicamento, por lo cual el IMSS dejó de incluirlo en los kits de tratamiento entregados en los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS) durante la cuarta ola.