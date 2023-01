Usuaria denuncia "viaje de terror" con conductor de DiDi

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- Una usuaria de redes sociales narró su "viaje de terror" al subirse a un taxi de la aplicación DiDi, pues aseguró que el conductor venía ebrio, la insultó y amenazó.

Por medio de Twitter, la usuaria @witchxola compartió el mensaje donde relató lo que vivió a bordo del vehículo y pidió ayuda para que no le pase a nadie más.

"Les pido de favor que me ayuden a compartir para que no le pase a nadie más. Tomé un DiDi hoy por la madrugada, ya en curso me di cuenta que venía ebrio, porque literal venía tomando", detalló.

Por favor ayúdenme a difundir. Tuve un viaje de terror en el que temí por mi vida con un conductor de @DiDi_Mexico pic.twitter.com/QW7QagItBJ — (@witchxola) January 22, 2023

Aunado a ello, contó que el taxista "se puso muy agresivo y me estaba chantajeando, diciendo que me fuera al asiento de enfrente o me bajaba del auto (en medio de la nada). Me gritaba: "¿tienes novio? ¿vas a salir conmigo o no?" Y al mismo tiempo me insultaba y amenazaba".

Durante el caminó la usuaria reveló: "Comenzó a tomar otra dirección y se puso aún más agresivo cuando se dio cuenta que intentaba pedir ayuda a otros autos. Al final me bajé y pude pedir ayuda. No le deseo esta mala experiencia a nadie".

Compartió datos de conductor y del vehículo

Finalmente, compartió los datos del conductor y del vehículo. "El conductor se llama Víctor, (el auto) era una Suzuki blanca y las placas son NHW-61 96 aunque dijo que 'hoy mismo cambiaba de placas'".